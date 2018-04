Ein starkes Team: Charlotte, Hans Jürgen und Claudia Bergmann (vordere Reihe, von links) mit ihren Mitarbeitern. Das Sortiment des Familienunternehmens umfasst rund 8500 Artikel. (Joerg Teichfischer, Bremen und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Der Familienbetrieb mit Sitz in der Hemelinger Heerstraße 17 liefert Bau-, Industrie- und Handwerksbedarf für Industrie, Gewerbe sowie private Bauherren. Am 1. April des vergangenen Jahres feierte er sein 50-jährige Bestehen. Für das Jubiläum wurde das Geschäftshaus noch einmal richtig herausgeputzt. „Wir wollten gegen das Schmuddelimage etwas unternehmen, mit dem Teile von Hemelingen oftmals zu kämpfen haben“, erläutert Claudia Bergmann, Tochter des Firmengründers und seit 1994 Mitarbeiterin sowie inzwischen Teilhaberin.

Koll Unser schönes Hemelingen (Joerg Teichfischer, Bremen und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Unter den rund 8500 Artikeln im Sortiment des Unternehmens finden sich unter anderem Arbeitsschutzartikel, Baugeräte, Hand- und Elektrowerkzeuge sowie Baustellen-, Verkehrs- und Sicherheitseinrichtungen. Ob für den Straßenbau, die Errichtung von Brücken und Windkraftanlagen, bei der Abfallwirtschaft oder im Bereich Schiffbau – die Firma Bergmann berät und liefert Qualitätswerkzeug für fast alle Einsatzbereiche. „Bei vielen Baustellen im Stadtteil wird Werkzeug von uns eingesetzt“, sagt die gelernte Kauffrau im Groß- und Außenhandel.

Im Jahr 1967 startete Hans

Jürgen Bergmann gemeinsam mit seiner Frau Charlotte mit dem Aufbau seines Betriebs, der anfangs in einem Kellerraum in der Hannoverschen Straße untergebracht war. Aufgrund der stetig steigenden Nachfrage nach seinem Angebot musste Bergmann seine Firma schon bald vergrößern. Nach mehreren Umzügen bezog das Handelsunternehmen im Jahr 2000 schließlich seinen heutigen Standort.

Dort steht eine Lagerfläche von 1000 Quadratmetern zur Verfügung. In der rund 150 Quadratmeter umfassenden Ladenausstellung können sich die Kunden ausführlich über die neuesten Innovationen auf dem Werkzeug- und Maschinenmarkt informieren. Was nicht vor Ort ist, kann aus einem Sortiment von 65 000 Artikeln bestellt werden – in der Regel innerhalb von 24 Stunden. Geliefert wird mithilfe des hauseigenen Fuhrparks. Die Ware wird auch über Bremen hinaus verteilt.

„Besonders bei den Diamantwerkzeugen haben wir eine große Auswahl“, sagt Firmengründer Hans Jürgen Bergmann. Diese kamen unter anderem bei dem Umbau des Speichers XI in der Bremer Überseestadt zum Einsatz. Durch die Erfahrungen des Hemelinger Unternehmens im Sägen mit Diamantscheiben konnten in Rekordzeit lange Fensterreihen in die 50 Zentimeter starken Speichermauern geschnitten werden.

Die Firma Bergmann beschäftigt insgesamt 15 Mitarbeiter. Hinzu kommt ein Auszubildender, der den Beruf des Kaufmanns im Groß- und Außenhandel lernt. In dem Familienbetrieb erfährt er noch die „alten Werte“, wie sie der 77-Jährige Seniorchef stets gepredigt hat. „Qualitätswerkzeug, schneller Service und die Beratung von Profis für Profis“, lautet der Anspruch, der sicherlich auch von der kommenden Generation weiter hochgehalten wird. Für Hemelingen ist das auf jeden Fall eine Bereicherung.

Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0421 / 41 79 70 sowie im Internet unter www.bergmann-werkzeug.de.