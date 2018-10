Die Niederlassung in Mahndorf, Zum Panrepel 6, ist auf die Versorgung von Großkunden ausgerichtet. Dort gibt es eine Vielzahl von Artikeln namhafter Hersteller – von der Unterhalts- und Fensterreinigung bis hin zur Desinfektion und Waschraumhygiene. „Wir führen auch eine große Auswahl an Spendern in unserem Lager, ebenso Reinigungswagen und -maschinen, die vor dem Erwerb von den Kunden geprüft und getestet werden können“, sagt Andreas Wencke, Geschäftsführer der Firma Erich Nonne, und lädt Interessierte ein, sich selbst ein Bild zu machen. Er kündigt zudem an, dass bereits besondere Aktionstage in Planung sind: „Dann können sich unsere Kunden direkt in unserem Haus durch die verschiedenen Hersteller schulen und beraten lassen.“

Ende August fiel der Startschuss des CityAbholmarkts im Beisein zahlreicher Gäste und Vertreter von Herstellern. Auf einer großen Lager- und Ausstellungsfläche in der Nähe des Weserparks präsentieren die Mitarbeiter seitdem das breit gefächerte Sortiment: Artikel aus den Bereichen Systempflege, Küchenhygiene und Arbeitsschutz gehören zum Spektrum. Das Besondere: Die Produkte können nach dem Erwerb sofort mitgenommen werden. Das Sortiment soll sukzessive der Nachfrage angepasst und permanent optimiert werden.

„Wir verstehen uns als fachlich kompetenter und zuverlässiger Ansprechpartner und bieten eine große Auswahl an professionellen Reinigungsprodukten und -anlagen zu erschwinglichen Preisen und in hoher Qualität“, erläutert Wencke. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Bremerhaven, die Logistik und der Vertrieb werden in Loxstedt- Stotel abgewickelt. Neben dem kompletten Service im Bereich der Hygiene- und Systempflege beliefert Nonne Kunden bei Bedarf auch mit medizinischen und Einrichtungsartikeln.

Gastronomie- und Hotelbetriebe nutzen gerne das Vollsortiment und ordern Gastroartikel sowie Zubehör aller Art. Industriebetriebe werden mit Reinigungschemie und -geräten, Arbeitsschutzartikeln und Zubehör in verschiedener Ausführung beliefert. Krankenhäuser, Arztpraxen und beispielsweise Physiotherapeuten bestellen Artikel für die allgemeine Hygiene ebenso wie für den speziellen medizinischen Bedarf. „Vom Toilettenpapier bis hin zu Medikamentendispensern – es ist alles aus einer Hand“, sagt Wencke.

Zurzeit sind 90 Mitarbeiter im Unternehmen beschäftigt. Als nachhaltig orientierter Betrieb stellt sich die Firma der Verantwortung für die Umwelt und den Menschen. So gibt es keinen Einsatz von fossilen Brennstoffen mehr. Stattdessen werden regenerative Energien wie Windkraft, Fotovoltaik und Erdwärme genutzt. Zum Einsatz kommen auch zwei Hybrid- Wärmepumpen, also kombinierte Wärmepumpen, die für die nötige Wärme in den Hallen sorgen. Der für deren Betrieb benötigte Strom wird mittels Solarzellen gewonnen.

Zwei Kleinwindräder liefern zusätzlich bis zu 100 000 Kilowattstunden pro Jahr an weiterer Energie. Die Versorgung des Unternehmens soll zukünftig komplett durch die eigene Energiegewinnung realisiert werden und somit zusätzliche Kosten vermeiden.

Der CityAbholmarkt, Zum Panrepel 6, ist montags bis donnerstags von 8 bis 15.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 14 Uhr geöffnet. Die Mitarbeiter sind telefonisch unter 27 62 67 95 oder per E-Mail an info@cityabholmarkt-bremen.de zu erreichen. Weitere Informationen zum Unternehmen gibt es im Internet unter www.nonne.de.