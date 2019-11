In den wohltemperierten Becken warten verschiedene Fischarten auf ihre neuen Besitzer. Ob Japanische Koi, Goldfische, Störe, blaue Shubunkin oder Biotopfische – bei Zoowieso werden Tierliebhaber fündig. (Andreas Schack)

Im Gewerbegebiet in der Nähe des Weserparks verwandelten sie ­dafür eine rund 1250 Quadratmeter große Halle in einen Zoofachhandel – damals noch unter dem Namen Zoolala. Vom 28. bis 30. November wird nun das Jubiläum mit Preis- und Gewinnaktionen bei Zoowieso an der Hans-Bredow-Straße 50 ­gebührend gefeiert.

Dank guter Beratung und einem Vollsortiment für Hunde, Katzen, Vögel, Nager, Reptilien, Fische und Teiche konnten sich die Spezialisten eine treue Stammkundschaft aufbauen. Aber auch Neukunden finden täglich den Weg zu Zoowieso – oft auch aufgrund ihrer Expertise in der Aquaristik.

Mit Aquaristik kennen sich die Zoofachhändler aus. Zum Jubiläumsprogramm gibt es interessante Präsentationen. (Andreas Schack)

Über drei Tage hat das Unternehmerpaar Aktionen für alle Kunden vorbereitet – von der Tombola bis zu Rabattaktionen. Verschiedene Präsentationen von Terraristikexperten, Fischzüchtern und Aquaristikspezialisten machen das ­Jubiläumsprogramm komplett.

„Mit unserem Sortiment von mehr als 20 000 Artikeln ist sicherlich für jeden etwas dabei“, sagt Klaus Sündermann. „Im Sommer haben wir in einer 300 Quadratmeter großen separaten Halle alles für den Teichliebhaber. Japanische Koi, Goldfische, Störe, blaue Shubunkin und Biotopfische warten in den wohltemperierten Becken auf ihre neuen Besitzer“, sagt Sündermann. Und auch, wer sich einen großen Gartenteich für die Fische erst noch anlegen möchte, findet beim Zoofachhändler von der Teichfolie bis zur Filteranlage alles, was er braucht – inklusive Futterautomaten, Unterwasserbeleuchtung und ­allerlei technische Spielereien.

Auch Vögel warten bei Zoowieso auf ein Zuhause. (pixabay)

Natur fürs Wohnzimmer

Mit einer großen Auswahl an Aquarien – die auch nach Maß angefertigt werden können – lässt sich die Natur leicht ins heimische Wohnzimmer holen. „Wir führen Barsche, aber auch eine Vielzahl von Zierfischen und Garnelen, die ­Leben in das Aquarium bringen“, erzählt Sündermann. Ein weiterer interessanter ­Bereich des Zoofachhändlers sind die Reptilien. „Wir führen eineVielzahl an Schlangen, Echsen und Insektenarten. Reptilien sind faszinierende Tiere mit ganz individuellen Ansprüchen“, berichtet der Fachhändler. Ob ­boden- oder baumbewohnend, Wüste oder Regenwald, zweckmäßige Terrarien und eine große Menge an ­Zubehör gehören zum Sortiment. Wer auf der Suche nach Amphibien ist, kann bei Zoowieso ebenfalls ­einige ausgewählte Tiere entdecken.

Die Artenvielfalt der Reptilien begeistert viele Kunden. Terrarien und passendes Zubehör gehören zum Sortiment. (Andreas Schack)

„Bei uns findet jeder einen für sich geeigneten Liebling – ob ­Kaninchen, Meerschweinchen Hamster oder Maus“, sagt Sündermann. Auch Vogelliebhaber können vor Ort zwischen Wellensittichen, ­Kanarienvögeln, Nymphensittichen, Gouldamadinen, Finken und kleinen Papageienarten wählen. Und nicht zuletzt warten auch exotische Tiere wie Chinchillas und Degus bei Zoowieso auf ihre neuen Besitzer.

Zoowieso hat montags bis mittwochs von 9.30 bis 19 Uhr, donnerstags und freitags von 9.30 bis 20 Uhr und samstags von 9.30 bis 19 Uhr geöffnet. Mehr unter www.zoowieso.de