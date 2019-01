Schließlich öffnet ­Gabriele ­Prenzel in der kommenden Woche zum letzten Mal ihr Geschäft Casa Textura in der Vegesacker Straße 147. Einen kleinen Trost gibt es ­jedoch: Neue Kreationen der Marke 2Create wird es auch in Zukunft ­geben.

Ausschließlich Unikate

Das Grundmaterial der Designobjekte ist ungewöhnlich: Es handelt sich dabei um das robuste Gewebe, das sonst für Planen von Lkw zum Einsatz kommt. Auch der zeitlos moderne Stil ist auf den ersten Blick erkennbar. Typisch für die Taschenfronten sind grafische Collagen aus verschiedenen Farb- und Materialkombinationen. Und nie gleicht ein Stück aus der Kollektion einem anderen. Jede einzelne Tasche der ­Marke 2Create ist ein Unikat, das moderne Kunst und solides Handwerk auf außergewöhnliche Weise verbindet. Es müssen Tausende der unverwechselbaren Taschen, Messenger Bags, Kulturbeutel, Geldbörsen und Etuis für Handys sein, die mittlerweile nicht nur in Bremen Anhänger gefunden haben – gezählt hat sie die 56-Jährige jedenfalls nicht.

Beruflicher Wechsel

Mit diesem Konzept ist Prenzel seit 15 Jahren erfolgreich. „Es lief wirklich gut, die Taschen flogen von den Regalen“, erläutert sie. Doch nun sei die Zeit für eine Veränderung gekommen. Beruflich fuhr die studierte Kunstpädagogin und Kunsttherapeutin bereits seit einigen Jahren zweigleisig. Jetzt soll das zweite Standbein – die pädagogische Arbeit mit Jugendlichen – wieder zu ihrem Hauptberuf werden.

Am kommenden Dienstag, 18. Dezember, gibt es von 10 bis 18 Uhr die letzte Chance für einen Besuch in dem Geschäft Casa Textura. Danach werden neue Taschen nur noch online und auf ausgewählten Märkten erhältlich sein. Für die Vegesacker Straße ist das sehr schade – doch man dürfe sich mit ihr freuen, sagt die 56-jährige Wallerin. „Ich bin glücklich, wie sich alles entwickelt hat, und bin mir sicher, dass es der richtige Schritt ist.“

Casa Textura Taschendesign Gabriele Prenzel; weitere Infos sind per E-Mail an info@2create-taschen.de erhältlich, der ­Onlineshop ist im Internet unter der ­Adresse www.shop.2create-taschen.de zu finden.