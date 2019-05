Die Musikerin Ronja Maltzahn tritt am Sonnabend im Hafenrummmel auf. (Lennart Boewering)

Mit spannenden musikalischen Gästen aus Hamburg, Oldenburg und Münster lädt der Hafenrummel zur Acoustic Session. Die

Institution im BLG-Forum gegenüber dem Speicher XI in der Bremer Überseestadt ist seit Anfang des Jahres die neue Bleibe für die monatliche Veranstaltungsreihe. Zuvor wurde mehr als zehn Jahre lang in der Findorffer Orange musiziert, die zum großen Bedauern ihrer Gäste im vergangenen Jahr schließen musste.

Organisator Norbert Weigend kündigt einen abwechslungsreichen Abend für Fans diverser musikalischer Genres an. Zu Gast ist zum Beispiel Peter Maiwald. Der Hamburger Musiker ist seit Jahren in Norddeutschland erfolgreich mit seiner Puhdys-Revival-Show unterwegs, hat aber auch andere deutschsprachige Songs im Repertoire. Aus Oldenburg reist Steffen Ulrich Schöps alias Ulrich an, der hauptberuflich Popkantor in der evangelisch-lutherischen Kirche ist. Nebenbei tritt er solo und mit diversen Bands als Studio- und Livemusiker auf. Das Publikum erwarten akustische Rock-Coverstücke sowie auf eigene Songs, die an John Mayer, Tommy Emmanuel und Gregor Meyle erinnern.

Ronja Maltzahn (Foto) ist ein musikalisches Multitalent: Sie singt in fünf Sprachen und spielt dazu virtuos Gitarre, Cajon oder Klavier. Zu ihrer Bremer Premiere bringt die junge Münsteranerin ihr Debütalbum mit dem Titel „Beautiful Mess“ sowie ihren ebenso multiinstrumentalen Bandkollegen Frederico Marina mit.

Zum Vormerken: Die Hafenrummel-Kneipe ist jeden letzten Sonnabend im Monat für die Acoustic

Sessions reserviert. Beginn ist jeweils um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Die traditionellen Musikerstammtische dagegen sind in Findorff geblieben: Jeweils am Dienstag vor der Session trifft man sich im Lokal Lilie, Hemmstraße 159. Der nächste Termin ist am Dienstag, 25. Juni, um

20 Uhr.

Weitere Informationen über die Veranstaltung und die Musiker gibt es unter www.acoustic-session-bremen.de.