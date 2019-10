Aktion zu den Jubiläumstagen bei Optik Hofmann

Individuell angepasste Brillen und Kontaktlinsen erhalten die Kunden bei Optik Hofmann in Findorff – und das bereits seit 70 Jahren. (Roland Scheitz)

In Findorffs ältestem Optik-Fachgeschäft ist man stets mit der Zeit gegangen. Beim Thema Service und Kundennähe ist das Unternehmen traditionell eingestellt.

Seit 56 Jahren und in der zweiten Generation ist das Fachgeschäft in der Münchener Straße 113 in der Hand der Optikerfamilie Hofmann. Optikermeister Johannes Harder aus Königsberg eröffnete das Spezialgeschäft für Augengläser am 1. November 1949 unter seinem Familiennamen in einer Holzbaracke. 1953 zog das Geschäft in einen Neubau am heutigen Standort. Zehn Jahre später übernahm Optikermeister Herbert Hofmann den Betrieb und führte diesen für 37 Jahre. Vor 19 Jahren folgte mit Sohn Peter, der als Optikermeister in die väterlichen Fußstapfen trat, die zweite Hofmann-Generation.

Bereits 1974 hatte der Seniorchef das Leistungsspektrum um den Bereich Kontaktlinsen erweitert. 2001 übernahm er die benachbarten Räume: Dort befindet sich seither das Spezialsegment für modische Sonnen- und Sportbrillen. Unterstützt wird Peter Hofmann von den beiden Augenoptikerinnen Brigitte Bartels und Karin Meentzen-Horstmann sowie von Ehefrau und Büromanagerin Elke Hofmann.

Seit eineinhalb Jahren gehört zudem ein sehr effektiver „Kollege“ zum Team: Der DN-Eye-Scanner aus dem Haus Rodenstock vermisst Augen mit höchstmöglicher Präzision. Das Ergebnis ist ein individuell angepasstes Brillenglas. Insbesondere Träger von Gleitsichtbrillen profitieren laut Hofmann davon.

Eltern schätzen, dass sie bei Optik Hofmann ein Angebot finden, das auch den Geschmack des Nachwuchses trifft. Die Großen haben ebenfalls die Wahl zwischen vielen Modellen renommierter Markenhersteller und in stilistischer Bandbreite von zeitloser Klassik bis zu innovativen Trendkreationen. Als kostenlosen und unverbindlichen Service bietet Hofmann eine Brilleninspektion an. Dabei wird die Sehstärke überprüft. In der hauseigenen Werkstatt werden ferner schnell und zuverlässig Reparaturen vorgenommen. In der oberen Etage des Fachgeschäfts befinden sich moderne Räume für Sehtests und die Kontaktlinsenanpassung.

Zum Geburtstag lädt Optik Hofmann für Freitag, 1. November, in das Rodenstock-Zelt auf den Parkplatz des Jan-Reiners-Centers in der Hemmstraße 212–214 ein. Von 10 bis 16 Uhr gibt es dort etwas zu sehen und scharfsichtige Gäste können attraktive Preise gewinnen. Im Geschäft in der Münchener Straße 113 sind zudem alle Kunden und Interessierte vom 1. bis 16. November eingeladen, um mit einem Sekt oder Saft auf das Jubiläum anzustoßen.