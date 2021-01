Seit zehn Jahren leitet Oliver Pätsch den familiär geführten Betrieb in Walle und ist mit seinem Team stets der richtige Ansprechpartner in Sicherheitsfragen. (Roland Scheitz)

Für Fragen und Beratungen ist das Team montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr erreichbar. Bestellungen können schriftlich oder auch telefonisch aufgegeben und nach Terminabsprache an der Ladentür übergeben werden. Die Fachkräfte des Montage- und Notdienstes sind selbstverständlich nach wie vor unterwegs – unter Einhaltung sämtlicher Abstands- und Schutzmaßnahmen.

Beim Thema Sicherheit sind die Waller Spezialisten ganz in ihrem Element. Und zurzeit sind sie mit einem Thema stark beschäftigt, das ausnahmsweise mit Corona nichts zu tun hat. Immer mehr Bank- und Sparkassenfilialen im Stadtteil, in Bremen und im ganzen Land schließen. Dann stellt sich bei vielen Menschen die Frage: Wohin mit ihren Wertsachen? Das Pätsch-Team hat Antworten und Lösungen für den individuellen Bedarf.

Das Waller Fachgeschäft bietet sichere Schließtechnik. (Roland Scheitz)

„Weil die Geldhäuser die Anzahl ihrer Filialen schließen, fehlt nicht nur die Serviceleistung am Schalter. Auch die Möglichkeit, Wertgegenstände sicher aufzubewahren, nimmt in erschreckendem Maße durch die Unerreichbarkeit der Schließfächer ab“, sagt Oliver Pätsch, der das Familienunternehmen in zweiter Generation leitet. Unter Wertsachen versteht man alle Dinge, die vor unwiederbringlichem Verlust geschützt werden sollten: Neben Gold, Geld und

Juwelen handelt es sich beispielsweise um wichtige geschäftliche oder private Dokumente. Auch Sammlungen, Erinnerungen und Erbstücke von ideellem und persönlichem Wert lagern in Privathaushalten. „Viel zu oft werden sie zu sorglos und teilweise leichtfertig aufbewahrt“, erläutert der Handwerksmeister im Metallbau und ergänzt: „Stahl- und Holzschränke, Schreibtische oder andere versicherungstechnisch bedenklichen Aufbewahrungsorte haben einem Einbruch oder Brand nicht viel entgegenzusetzen.“

Individuelle Lösungen

Auf Nummer sicher gehen die Eigentümer der Schätze mit ihren eigenen Tresoren. Als Stützpunkthändler des Unternehmens Burg-

Wächter, einem der führenden Hersteller von Sicherheitstechnik, liefert das Pätsch-Team die gesamte Sortimentsbreite für jeden Bedarf und in vielfältigen Ausführungen: von stabilen Geldkassetten, Disketten- oder Datensafes über Boden- und Wandeinbautresore bis zu Spezialtresoren für Schlüssel und Dokumente. In jedem Fall können sich die

Kunden auf eine hohe Qualität und geprüfte Sicherheit Made in Germany verlassen.

„Es ist nicht entscheidend, ob die Wertsachen lieber per Schlüssel oder elektronisch mit einem Code verschlossen werden sollen. Jederzeit erhalten unsere Kunden die fachmännische Beratung für ihre individuelle Kaufentscheidung“, sagt Pätsch.

Falls der Tresorschlüssel einmal nicht mehr aufzufinden oder gar in die falschen Hände geraten sein sollte: Die Spezialisten aus Walle können das Schloss auf eine andere Schließung umbauen und durch den neuen Mechanismus die Sicherheit wiederherstellen.

Es gibt wohl wenige Menschen, die nicht schon einmal einen Büro-, Haus- oder Wohnungstürschlüssel verloren oder verlegt haben. Der Tipp des Fachmanns: „Elektronische Schlösser und Zylinder sorgen in einem solchen Fall für die erforderliche Sicherheit. Sie können durch einfaches Umprogrammieren per PC oder auch mit der Handy-App ersetzt werden und ersparen zusätzliche Montagekosten oder Notdiensteinsätze“, erläutert Oliver Pätsch. „In großen Firmen sind diese Formen längst Standard. Aber mittlerweile lohnt sich eine entsprechende Investition auch für kleine Unternehmen oder bei Privathaushalten.“

Bereits seit 46 Jahren gehört das Sicherheitsgeschäft Pätsch zum Bild des Quartiers. Im Jahr 1974 hatte sich der Industriemeister Siegfried Pätsch selbstständig gemacht. Aus seinem kleinen Schlüsseldienst entwickelte der Waller über die Jahre ein Spezialunternehmen, das in ganz Norddeutschland gefragt ist. Auf Anfrage erstellen Oliver Pätsch und seine Mitarbeiter nach einer eingehenden Prüfung der besonderen Schwachstellen und Erfordernisse vor Ort persönliche Sicherheitspakete. Neben der kontinuierlichen Weiterentwicklung im Bereich Einbruchschutz hat man in dem Sicherheitsfachgeschäft aber auch das ursprüngliche Kerngeschäft nicht vergessen. Neben den Sicherheits-, Chubb- oder Bartschlüsseln werden auch die technisch anspruchsvollen Auto-

oder Schließanlagenschlüssel nach Code angefertigt.

Wer in die Lage kommt, dass der Zugang zum eigenen Zuhause verschlossen bleibt, kann mit Sicherheit auf Pätsch und sein Team

vertrauen. Der Türöffnungsnotdienst hilft auch außerhalb der regulären Geschäftszeiten (montags bis freitags von 8 bis 13.30 Uhr

sowie 14.30 bis 18 Uhr) – dem Inhaber zufolge zu fairen und vorab bekannten Preisen.

Das Sicherheitsfachgeschäft Pätsch, Waller Heerstraße 8, ist telefonisch unter 380 94 24 sowie per E-Mail an info@paetsch-bremen.de erreichbar. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.paetsch-bremen.de.