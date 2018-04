Koll Neueröffnung Restaurant Yakumi (Lena Häfermann)

Der Fußboden sowie das gesamte Mobiliar von den Tischen bis zur Theke sowie dem Sushi-Zubereitungstresen sind stylisch und schick.

Das Modernste und Innovativste in der neuen Sushi & Grill Bar Yakumi ist jedoch die Bestellung: Bislang einzigartig in Bremen ordern die Gäste dort ihr Essen digital per Tablet. An jedem Tisch steht ein Gerät zur Verfügung, mit dem per Touch ausgesucht und bestellt wird. „Das Konzept ist aus Holland. In den Niederlanden ist man oftmals sehr aufgeschlossen gegenüber neuen Gastrotrends“, erläutert Michiel Kuo. Der Geschäftsführer hat das Yakumi am 1. März in den Räumen am Hillmannplatz eröffnet. Als Soft-Opening, ohne allzu viel Werbung zu machen, sagt Kuo, denn die Bestellung mit dem Tablet habe er zunächst vorsichtig testen wollen. Mittlerweile sei das Restaurant, das mittags und abends geöffnet hat, gut besucht. Aktuell gebe es zum Ausprobieren auch in den Mittagsstunden ein All-you-can-eat-Angebot – oder, wie es im Yakumi heißt: „All you can enjoy“. „Wir überlegen jedoch, dieses in Zukunft vielleicht nur noch abends anzubieten. Für mittags haben wir eine extra Speisekarte zusammengestellt“, so der Mit-

Inhaber. Das All-you-can-eat-à-la-carte-Angebot des Hauses sei für die Köche recht arbeitsintensiv. „Alles wird auf Bestellung frisch zubereitet. Das ist natürlich viel aufwendiger als ein normales China-Büfett“, erläutert der Chef.

Die Bestellung im Yakumi per Tablet ist kinderleicht und macht Spaß. (Lena Häfermann)

Perfekt organisiert

Damit nicht wahllos und ungeduldig immer wieder bestellt werde, ist bei fünf Bestellungen pro Person erst einmal Schluss. 15 Minuten lang, damit die Köche und Bedienungen Zeit hätten, die Order zu bearbeiten und das Essen zu servieren. „Dank der Software ist alles gut strukturiert“, sagt Kuo, „die Bons der Sushi-Bestellungen gehen direkt zum Sushicounter, Salate zur

Salatbar, frittierte und warme Speisen zur Küche.“ So erhalte jeder Mitarbeiter nur die Bestellung, die er auch zu bearbeiten hätte, sagt der erfahrene Gastro­nom, dem auch das Restaurant Miku in der Waterfront und das Dim Sum House in der Bahnhofsstraße gehören. Mit seiner Familie, der Familie Yang, hat Kuo zudem bis 2010 viele Jahre das Sentosa in der Hemmstraße betrieben.

Der Geschäftsführer Michiel Kuo (rechts) und die Servicekräfte des neuen Yakumi. Das großflächige Wandgemälde schuf der Künstler Markus Rösner. (Lena Häfermann)

Die Gerichte auf dem Tablet sind nicht nur beschrieben, sondern auch bebildert – sehr praktisch bei unbekannten japanischen Speisen. Bestellt wird per Klick und erst nach erneuter Bestätigung. „Der Vorteil bei der Tablet-Order ist die frische und individuelle Zubereitung“, fasst Kuo zusammen. Auf diese Weise müsse auch weniger Essen weggeworfen werden als bei einem herkömmlichen Büfett.

Mit Gastrotrends kennt der Chef der neuen Sushi & Grill Bar sich aus. Der Bedarf an klassischen chinesischen Restaurants sei gesättigt, erläutert Kuo. Davon gebe es sehr viele, man müsse sich also auch einmal etwas Neues einfallen lassen. So ist im Yakumi nicht nur der Bestellvorgang anders, auch die Vielfalt der Speisekarte überzeugt.

Sushi sei einer der Schwerpunkte des Restaurants, etwa die Hälfte der Bestellungen seien Maki & Co. Die anderen 50 Prozent verteilten sich auf Vorspeisen, Grillgerichte und Frittiertes, erläutert Kuo. Mit dem Mix aus kalten und warmen Gerichten ist das Yakumi auch eine prima Gelegenheit für alle, die die japanische Spezialität einmal vorsichtig probieren oder mit Freunden und der Familie gemeinsam essen gehen möchten – auch, wenn darunter nicht jeder Sushi mag.

Das All-you-can-enjoy-Angebot für 24,90 Euro beinhaltet von

Sushi-Delikatessen über Salate und Suppen bis zu warmen Speisen, etwa vom Teppanyaki-Grill, und Desserts alles, was die Karte hergibt. Getränke müssen extra bezahlt werden, sind aber ebenfalls per Tablet bestellbar. Mittags in der Zeit von 12 bis

15 Uhr bietet das Restaurant eine Spezialkarte mit Speisen ab

7,90 Euro an.

Geöffnet ist die Yakumi Sushi & Grill Bar, Birkenstraße 47/48, täglich von 12 bis 15 sowie von 17.30 bis 23 Uhr. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0421 / 67 36 18 38, im Internet unter www.yakumi-sushi.de sowie auf www.facebook.com/

yakumisushi.