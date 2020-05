Von Beginn an ist Berger 1A

Immobilien fest verwurzelt mit Walle und befindet sich nicht nur geografisch im Herzen des Stadtteils. Die enge und herzliche Verbindung zeigt sich gerade jetzt in der aktuellen Krise. „Unser Stadtteil hat einen lebendigen Mix an kleinen Geschäften und Unternehmen. Diese besondere Mischung macht Walle wirklich besonders, und für viele auch als Wohnort äußerst interessant“, erläutert Hans- Jürgen Berger. „Uns liegt viel daran, dass dieses Potenzial nun nicht von der Corona-Krise zerstört wird.“

Der Chef und seine Mitarbeiter haben sich daher vorgenommen, in dem Jahr ihres besonderen Firmengeburtstags solidarische Nachbarschaftshilfe zu leisten. Die Idee: Mit jedem Immobilienverkauf sollen gezielt kleine Unternehmen unterstützt werden, damit deren Inhaber diese schwierige und ungewisse Zeit überstehen. „Das Restaurant um die Ecke, der inhabergeführte Geschenkeladen und das Blumengeschäft nebenan sind eine Bereicherung für Walle“, sagt der Immobilienexperte. „Und von der Attraktivität dieses Stadtteils profitieren nicht zuletzt auch wir selbst.“

Dass Berger und seine Mitarbeiter in der Vergangenheit bereits zahlreichen Menschen Häuser und Wohnungen in Walle vermittelten, die dort eigentlich gar nicht hinwollten – darauf ist der Immobilienkaufmann besonders stolz. Denn aus anfänglichen Skeptikern seien ihm zufolge längst überzeugte Waller geworden, die ihr Quartier nicht mehr tauschen würden.

Die schönen Ecken Walles

Wie viel Lebensqualität in Walle steckt, hat Berger bereits deutlich früher als andere entdeckt. In der Vergangenheit sei es häufiger vorgekommen, dass Kunden mit Vorurteilen in sein Büro kamen und von Walle höchstens die Durchgangsstraßen kannten, erinnert sich Berger. Ihnen zeigte der passionierte Immobilienkaufmann die zahlreichen schönen Seiten des Stadtteils: ruhige, idyllische Wohngegenden mit liebevoll gepflegten Häusern, Geheimtipps und „Dornröschen-Objekte“, die nur darauf warteten, zu neuem Leben erweckt zu werden.

„Walle ist ein ruhiger Stadtteil mit einer hervorragenden Infrastruktur und besonderen Lebensqualität“, erläutert der Experte seine Begeisterung für das Quartier im Bremer Westen. „Wir sind mit der Straßenbahn oder mit dem Fahrrad in nur wenigen Minuten in der Innenstadt, haben die Anbindung ans Wasser, viele kulturelle Angebote, alle Geschäfte, die man im Alltag benötigt, und vergleichsweise bezahlbare Immobilienpreise.“ Bei so viel Überzeugungskraft wundert es kaum, dass das Unternehmen seit Anfang des Jahrtausends rund 1000 Objekte in der Hansestadt – und die Mehrzahl davon im hiesigen Stadtteil – erfolgreich vermittelt hat.

Um neue Kunden zu gewinnen, müssen Berger und sein Team gar nicht viele Worte machen, oft genüge bereits eine einzige Zahl, ist sich das Team sicher. „Seit 1975“ steht an dem Geschäftshaus in der Elisabethstraße 120 – das spreche für sich.

Der Wirkungsbereich von Berger 1A Immobilien geht aber längst weit über den Stadtteil hinaus. 2009 wurde das zweite Büro in Hamburg eröffnet, seit mehreren Jahren ist das Unternehmen zudem in Pinneberg vertreten und hat somit auch den gesamten überregionalen Immobilienmarkt im Blick.

Persönlich und langfristig

An allen drei Standorten sind die Mitarbeiter kompetente Ansprechpartner in sämtlichen Bereichen ihres umfangreichen Metiers: darunter vor allem der Verkauf von Wohn- und Geschäftsimmobilien, der Vertrieb von Neubauprojekten und schließlich die Sanierung

bestehender Objekte.

All diese Aufgaben bieten bekanntlich auch zahlreiche Mitbewerber innerhalb der Branche. Doch in den Büros von Berger 1A Immobilien läuft vieles anders. Dazu gehört, dass alle Kunden während der Geschäftsbeziehung verlässliche und persönliche Ansprechpartner bekommen, die nicht davon ausgehen, dass sie ihre Kundschaft anschließend sowieso nie wieder sehen. Dass ehemalige Kunden wiederkommen, weil sie sich in einer neuen Lebensphase häuslich verändern möchten, sei gar nicht so selten, sagt Berger. In der Kundenkartei seien mittlerweile Familien in zweiter Generation vertreten. Ein Kompliment für den Unternehmer und für ihn ein eindeutiger Beweis dafür, dass das Firmenversprechen des hanseatisch ehrbaren Kaufmannsverhaltens nicht nur ein schöner Spruch ist.

Berger 1A Immobilien in der Elisabethstraße 120 ist erreichbar unter Telefon 0421 / 276 59 90 und per E-Mail an info@1a-bremer-immobilien.de. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.1a-bremer-immobilien.de.