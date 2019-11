An seinem neuen Standort in Horn-Lehe freut sich das Team des Fachgeschäfts hörwelten auf seine treuen Kunden. (Joerg Huthmann und hörwelten, hörwelten)

Und ihr Fachgeschäft für gutes Hören ist auch in Zukunft stets für sie erreichbar. „Wir haben uns entschlossen, die Kompetenzen und Leistungen unseres Unternehmens an einem Ort zu bündeln und auszubauen. Unsere Kunden profitieren durch kürzere Wartezeiten und die schnellere Bearbeitung ihrer Aufträge“, sagen die Inhaberinnen Annette Lehker und Julia Winter. Die beiden Hörakustikermeisterinnen haben dafür nun viel mehr Platz geschaffen: Vor wenigen Tagen feierte das Team mit zahlreichen Gästen und Branchenpartnern die Erweiterung der Geschäftsräume in der Leher Heerstraße 56–60. Im laufenden Betrieb sind dort in den vergangenen Monaten zwei weitere Anpassräume, je ein zusätzlicher Werkstattplatz und ein Büroraum entstanden. Die hörwelten – Mitgliedsunternehmen im Qualitätsverband pro akustik – arbeiten mit Hörgerätetechnik führender Hersteller und der neuesten Generation, in einem Fachgebiet, das gerade in den vergangenen Jahren bahnbrechende Innovationen hervorgebracht hat. Mit dem 3-D-Scanner an dem neuen Computerarbeitsplatz ist die Fertigungstechnik der Zukunft in dem Fachgeschäft eingezogen. Das Hightechgerät sorgt dafür, dass die Kunden noch schneller und passgenauer versorgt werden. Dabei wird der Ohrabdruck per Scan direkt online an das Fertigungslabor übermittelt. Längere Postwege und die Wartezeit bis zur Hörgeräteanpassung werden auf diese Weise vermieden.

„Das perfekte Hörgerät ist unauffällig, benutzerfreundlich und komfortabel“, erläutert Winter. Um das individuell maßgeschneiderte Hörsystem zu finden, ist allerdings kompetente fachliche Unterstützung gefragt. Für eine ausführliche Beratung und geduldige Anpassung nehmen sich die Experten daher viel Zeit. Vor allem Menschen, die ein neues Hörgerät bekommen oder sich mit ihrem ersten Hörgeräten vertraut machen, sollten nun gut aufhorchen: Mit dem Pro Akustik Hörtraining werden gleichzeitig Ohren und Gehirn „fit“ gemacht.

Mit dem Umzug wurden die hörwelten noch großzügiger, kundenfreundlicher und innovativer. (Joerg Huthmann und hörwelten, hörwelten)

„Die Erwartungen an neue Hörgeräte sind hoch“, sagt Lehker. „Und dann passiert mitunter das: Plötzlich hört man zwar viel mehr, aber es ist laut und unangenehm. Die Ursache liegt in unserem Gehirn. Es hat schlicht vergessen, wie sich etwa Geschirrklappern anhört. Taucht das Geräusch nun wieder auf, schaltet das Gehirn auf Alarmfunktion. Das bedeutet: Wir hören Geschirrklappern lauter und unangenehmer, als es eigentlich ist. Dieser Effekt sorgt dafür, dass viele Hörgeräte nicht regelmäßig getragen werden oder sogar in der Schublade landen. Das wollen wir verhindern“, erläutert die Hörakustikermeisterin. Das Pro Akustik-Hörtraining bewirkt, dass sich Neulinge effektiv an die ungewohnte Klangvielfalt gewöhnen.

Spezielles Hörtraining

Konkret bedeutet das zum Beispiel, ähnlich klingende Wörter zu unterscheiden oder sich auf ein bestimmtes Geräusch zu fokussieren. „Das hat zwei entscheidende Wirkungen: Sie unterstützen die neuronale Verarbeitung im Gehirn und damit zugleich das Verstehen von Sprache in geräuschvoller Umgebung“, erläutert Winter. Die Kunden erhalten dafür Trainingshörgeräte, die auf ihr jeweiliges Hörvermögen eingestellt sind, eine Trainingsmappe mit Übungsheft sowie Übungs-CDs, mit denen sie zu Hause trainieren. „Das ist unkompliziert und macht auch noch Spaß. Wir begleiten das Training und passen anschließend die Hörgeräte an den Hörfortschritt an, bis das bestmögliche Ergebnis erreicht ist“, fügt Lehker hinzu.

Kostenlose Hörtests gehören jederzeit zum Service des Hauses. „Untersuchungen zeigen, dass

etwa 20 Millionen Menschen in Deutschland mit Einschränkungen ihres Hörvermögens leben, aber nur etwa 16 Prozent davon tragen ein Hörgerät“, sagt Winter. Betroffen sind durchaus nicht nur Menschen höheren Alters. „Laute Arbeitsplätze und der Verzicht auf Gehörschutz oder häufiges lautes Musikhören per Kopfhörer führen zu dauerhaften Hörschäden“, erläutert die Fachfrau. Die Betroffenen nehmen ihrer Aussage nach den schleichenden Verlust ihres Hörvermögens allerdings häufig erst spät wahr. „Uns ist daher wichtig, das Thema Prävention und besonders Gehörschutz zu forcieren“, betont die Hörakustikermeisterin.

Die hörwelten statten unter anderem komplette Orchester mit professionellem Musiker-Gehörschutz aus und fertigen Lärmschutz nach Vorgaben der Berufsgenossenschaft, maßgefertigte Schwimm- oder

Anti-Schnarch-Otoplastiken. Ein besonders sensibler Bereich, der spezielle Kompetenzen erfordert, ist die Versorgung von Kindern und Jugendlichen mit Hörsystemen. Als zertifizierte Pädakustikerinnen sind die beiden Inhaberinnen auch auf die Betreuung junger Kunden sowie auf die Beratung ihrer Eltern spezialisiert.

Den beiden Meisterinnen liegt zudem die qualifizierte Ausbildung des Nachwuchses in ihrem anspruchsvollen Fachgebiet am Herzen: In den zwölf Jahren seit Unternehmensgründung erlernten bereits zwölf Auszubildende bei ihnen den Beruf des Hörakustikers.

Die hörwelten in der Leher Heerstraße 56-60 haben montags bis freitags von

9 bis 13 und 14 bis 18 Uhr geöffnet. Individuelle Terminvereinbarungen sind zudem unter Telefon 0421 / 835 38 88 oder 0421 / 835 38 81 möglich. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.hoerwelten-bremen.de.