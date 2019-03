Annika Benje (links), Kerstin Taege und ihre Kolleginnen kümmern sich in der Physiotherapiepraxis in Walle um ihre Patienten, damit diese wieder schmerzfrei und selbstständig den Alltag bewältigen können. (Roland Scheitz)

Die deutsche Sprache ist reich an Metaphern rund um den Bewegungsapparat. Sie zeigen, wie sich die Psyche auf die Körperhaltung auswirkt – das Gleiche gilt selbstverständlich auch umgekehrt.

Bei Beschwerden mit dem Skelett oder den Muskeln sowie bei neurologischen Erkrankungen und ihren Folgen sind Patienten beim Team der Praxis Physiotherapie Walle in den besten Händen. Die Expertinnen betrachten dort den Mensch als Ganzes und richten

die Therapie danach aus. In der modernen, großzügigen und barrierefreien Praxis in der Vegesacker Straße 95 arbeiten Annika Benje und ihre Mitarbeiterinnen ganzheitlich sowie interdisziplinär. Sie sind Spezialistinnen auf ihren jeweiligen Fachgebieten.

Zum Leistungsspektrum zählen klassische Krankengymnastik, Massagen und Fangopackungen, die bei Schmerzen sowie Problemen mit dem Bewegungsapparat Linderung schaffen. Manuelle Lymphdrainage wenden die Fachfrauen als Entstauungstherapie etwa nach Operationen, Verletzungen oder bei Migränepatienten an.

Die Bobath-Methode, die auf

die Umorganisation des Gehirns zielt, hat sich bei Patienten mit neurologischen Erkrankungen wie Multipler Sklerose, nach Schlaganfällen, Parkinson und Schädel- Hirn-Traumata bewährt. Ziel ist es, die Selbstständigkeit und Unabhängigkeit der Betroffenen im Alltag zu erhalten und ihre Fähigkeiten im Rahmen des Möglichen zu verbessern.

Bei Schmerzen oder Entzündungen verschafft der Physiotherapeutin zufolge eine Eisbehandlung Linderung. Der Schlingentisch biete eine optimale Entlastung, wenn bestimmte Bewegungen nur noch unter Schmerzen möglich sind.

Ein weiterer Schwerpunkt der Praxis im Herzen Walles ist die

Behandlung einer craniomandibulären Dysfunktion (CMD). Dabei handelt es sich um Beschwerden, die ihre Ursache im Kiefergelenk beziehungsweise im Kausystem haben. Symptome solcher Fehlfunktionen können unter anderem Schwindelgefühle, Nacken- oder Kopfschmerzen, eine eingeschränkte Öffnung des Kiefers oder Tinnitus sein.

Das Team der Praxis Physiotherapie Walle ist zusätzlich auf ganzheitliches Beckenbodentraining nach dem sogenannten BM-Balance-Konzept spezialisiert, das erfolgreich in der Prävention und Therapie von Dysfunktionen im Bereich Becken, Blase und Prostata eingesetzt wird. Beschwerden wie Inkontinenz, Reiz- und Schmerzzustände des Beckens sowie die Geburtsrückbildung gehören zu diesem Anwendungsbereich. Das moderne Konzept, das neben physiotherapeutischen Techniken naturheilkundliche Ansätze einbezieht, wird bislang nur in wenigen Praxen angeboten.

Im Januar 2005 wagte Benje den Schritt in die Selbstständigkeit. Seit dem Umzug 2017 in die zentralere und größere Praxis haben die Spezialistinnen immer mehr zu tun, was sie als Kompliment an ihre fachliche Kompetenz verstehen.

In der Praxis wird kein Patient schnell abgefertigt. Eine halbstündige Behandlungsdauer statt der üblichen 20 Minuten ist die Regel. Hausbesuche sind ebenso eine Selbstverständlichkeit wie flexible Termine auch außerhalb der üblichen Praxiszeiten. „Wir nehmen uns Zeit und haben ein offenes Ohr“, erläutert die Physiotherapeutin. „Das spüren unsere Patienten.“

Die Praxis Physiotherapie Walle von

Annika Benje,Vegesacker Straße 95, ist für Terminvereinbarungen unter Telefon 240 29 92 oder per E-Mail an ab@

physiotherapie-walle.de erreichbar. Weitere Infos gibt es im Internet unter www.physiotherapie-walle.de.