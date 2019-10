Bei Leckagen und Undichtigkeiten: Corßen fragen

Das Arbeitsspektrum von Frank Schaefer (links) und Florian Bielefeldt ist umfassend: Neben Wasserschäden kümmern sie sich auch um Badsanierungen, Anschlüsse und Co. (Roland Scheitz)

Unter Wasser stehende Keller, müffelnde Kanäle oder der Verdacht auf Gasgeruch: In Fällen wie diesen rückt das Team von Philipp Corßen aus, um die Ursachen der Leckagen zu eruieren und zu beseitigen.

Gut zu wissen: Für undichte Gasleitungen haben die Findorffer Haustechnikspezialisten einen innovativen Plan. Sie gehören zu einem kleinen Kreis von Fachbetrieben, die Gasleitungen auf ebenso nervenschonende wie wirksame Art sanieren. Staub und Lärm fallen dabei nicht an.

Die Gasumstellung auf das energiereichere H-Gas, von der alle Bremer Haushalte mit Gasanschluss betroffen waren oder sind, brachte es in vielen Fällen an den Tag: „Bei Prüfungen wurden in zahlreichen älteren Häusern undichte Gasleitungen entdeckt“, sagt Corßen, Chef des gleichnamigen Fachbetriebs für Gas-, Abwasser-, Sanitär- und Heizungstechnik in der Münchener Straße 116/118. Bei der Sanierung von Gasleitungen mussten Hausbewohner bislang aufwendige Stemmarbeiten mit den dazugehörigen Belastungen befürchten. Die Methode von Corßen beseitigt Undichtigkeiten rasch, verlässlich und dauerhaft mit geringst möglichem baulichen Aufwand – und das macht sich für ihre Auftraggeber in Euro und Cent bezahlt. Mit einem neuartigen Kunststoff-Lösemittel- Gemisch, das Stahlrohre mit gehanften Gewindeverbindungen effektiv abdichtet, rücken die Findorffer Experten Leckagen zu Leibe, erläutert der Installateur- und Heizungsbauermeister. Spezielle Dichtmittel auf mineralisch-kristalliner Basis können Corßen zufolge auch bei Lochfraß in Heizkesseln, undichten Fußbodenheizungen, defekten Lötstellen, Rissen in Rohren mit Wasserverlust eingesetzt werden. Der Flüssigkunststoff dichtet in kürzester Zeit – von innen nach außen – durch Verkieselung der Schadstelle dauerhaft ab. In vielen Fällen erfolge die Sanierung im laufenden Betrieb: vor allem während der Heizperiode ein weiterer Vorteil des Verfahrens.

Großes Leistungsspektrum

In sämtlichen Schadensfällen erwartet die Kunden ein Reparatur- und Sanierungskonzept sowie, soweit gewünscht, eine Dokumentation des Schadens, die gegebenenfalls der Versicherung zur Regulierung vorgelegt werden kann. Vom Anruf bis zur Fertigstellung stehen die Haustechniker ihren Kunden zur Seite, beraten ausführlich und nehmen ihnen so viel Arbeit ab wie möglich. Das heißt etwa bei Einsätzen, die größeren baulichen Aufwand erfordern, dass Staubschutztüren oder -wände aufgestellt, Schutt abgefahren, der Schaden behoben und Wände zugemauert, verputzt und sach- sowie fachgerecht gefliest werden.

In dem Findorffer Betrieb finden Privat- und Geschäftskunden bestens geschulte Experten in allen Bereichen der modernen Gebäudetechnik – für alles, was mit Gas, Wasser und Abwasser, Sanitärinstallation, Badezimmergestaltung, Rückstau-

sicherung und Heizungsanlagen zu tun hat. Ferner ist das Corßen-Team für sämtliche Maßnahmen von der Kanal-TV-Inspektion über die gründliche Reinigung bis zur professionellen Sanierung mit fortschrittlicher technischer Ausrüstung ausgestattet.

Beim barrierefreien Umbau von Bädern sind die Kunden ebenfalls in den besten Händen: Ein unabhängiges Institut hat das Unternehmen als Fachbetrieb zertifiziert.

Das Unternehmen Philipp Corßen in der Münchener Str. 116/118 bietet einen 24-Stunden-Notdienst und ist unter Telefon 0421/378 14 30 und per E-Mail an info@corssen.com erreichbar. Infos gibt es im Internet unter www.corssen.com.