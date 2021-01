Käsehändlerin Katrin Grosch lobt ihre Kundschaft als „gelassen, sehr höflich und rücksichtsvoll“. (Roland Scheitz)

Das Virus hat sich leider noch nicht verabschiedet – es gilt daher, weiter vorsichtig zu sein. Die Konsequenz: Viele Geschäfte, sämtliche Lokale und Restaurants sind seit Wochen geschlossen, der Normalbetrieb ist noch lange nicht in Sicht. Keine Frage: Die Schließung in der für viele Branchen wichtigsten Phase des Jahres war und ist auch für die Findorffer Unternehmen schlimm. Doch es könnte erheblich schlimmer sein – wären da nicht die Findorffer Kunden, die wieder einmal bewiesen haben, dass sie ein verlässlich solidarisches Völkchen sind. Das können jedenfalls viele Geschäftsleute bestätigen.

An vieles hat man sich mittlerweile gewöhnt. Der Griff zur Maske und der gebotene Abstand untereinander sind inzwischen weitgehend Selbstverständlichkeiten. Vor den Ladentüren der kleineren Geschäfte, die noch öffnen dürfen, warten Menschen geduldig, bis sie an der Reihe sind. Als „gelassen, sehr höflich und rücksichtsvoll“ nimmt die Findorffer Käsehändlerin Katrin Grosch ihre Kundschaft wahr. Über die Theke ihres Käsekontors in der Hemmstraße gehen nicht nur feine Lebensmittel, sondern auch viele persönliche Gespräche. Dabei werde oft klar, „dass alle sehr müde und erschöpft sind und das Beisammensein mit lieben Menschen, Veranstaltungen und Restaurantbesuche vermissen“.

Modehändlerin Marcella Dammrat-Tiefensee freut sich über die Solidarität der Findorffer. (Roland Scheitz)

In den Straßen ist es viel ruhiger als gewohnt, aber längst nicht so geisterhaft leblos wie beim ersten Lockdown im vergangenen Frühjahr. Auch manche Geschäfte, die von der Schließung betroffen sind, öffnen ihre Türen ein wenig, um Bestellungen anzunehmen und auszuhändigen.

Mirko Sanders steht täglich in seinem Geschäft in der Hemmstraße – zu den gewohnten Geschäftszeiten, obwohl am Ende des Tages mitunter nur ein paar Euro in der Kasse sind. „Es ist wichtig, das Licht anzulassen. Die Leute müssen sehen: Hier ist jemand da“, sagt der Inhaber des Spiel- und Schreibwarengeschäftes, das seit 83 Jahren von der Sanders-Familie geführt wird. Bis zum Shutdown im Dezember sei er mit den Geschäften sehr zufrieden gewesen. Mittlerweile sei der Umsatz auf einen Bruchteil geschrumpft.

Mirko Sanders steht täglich in seinem Geschäft in der Hemmstraße. „Es ist wichtig, das Licht anzulassen“, sagt er. (Roland Scheitz)

In der Zeit der Schließung habe sich jedoch bewährt, was im vergangenen Frühjahr eingeübt worden war: Mittlerweile habe ein großer Kundenkreis die Mobilnummer des Geschäfts parat und nutze den Kontakt für die Bestellungen. „Das hat sich gut eingelaufen“, sagt der Findorffer Geschäftsmann.

„Normalerweise brennt in den ersten Januarwochen bei uns die Hütte“, erzählt Marcella Dammrat-Tiefensee, Chefin der „Sieben Sachen“ gegenüber. „Bargeschenke und Gutscheine werden eingelöst, und nach den Feiertagen haben viele Menschen Lust, wieder an die frische Luft und unter die Leute zu kommen.“ Zurzeit sieht die Geschäftsfrau immer wieder Kundinnen, „die sehnsüchtig vor der Tür stehen“.

Auch in ihrer Boutique habe sie in den vergangenen Monaten die Kaufzurückhaltung deutlich wahrgenommen, die zurzeit die gesamte Modebranche betrifft. Dass es zurzeit wenig Motivation gibt, sich das neue schicke Kleid oder die ausgefallene Bluse zuzulegen, wenn sich kaum Gelegenheiten ergeben, die Neuanschaffung zu präsentieren, könnte ein Grund sein.

Viel Winterware sei daher noch übrig geblieben, und eigentlich müssten nun schon die Kollektionen für die neue Saison geordert werden, erzählt die Unternehmerin, die im vergangenen Jahr das 20-jährige Bestehen ihrer Findorffer Boutique beging. „Auf der anderen Seite erleben wir aber auch sehr viel Solidarität. Viele Kundinnen bestellen Produkte aus den Schaufenstern oder erwerben Gutscheine für spätere Einkäufe, weil sie uns damit bewusst unterstützen möchten.“

Anders als in der Modeboutique, die von der besonderen Einkaufsatmosphäre, vom Stöbern, Aussuchen und Anprobieren lebt, weiß die Kundschaft von Barbara Hüchting meist schon recht genau, was sie will. Rechtzeitig vor Weihnachten haben die Leseratten des Stadtteils so viel Lesestoff gehamstert, dass die Findorffer Buchhändlerin froh war, die benachbarte Geschäftsstelle des Findorffer Bürgervereins als Abholstation nutzen zu dürfen. Zurzeit sei die eigene Website als Kommunikationsadresse und Bestellweg „extrem wichtig“ und werde intensiv genutzt, sagt Hüchting.

Vor allem diese Tatsache ist besonders erwähnenswert, denn: Viele Dinge könnte man sich heute auch ganz einfach per Mausklick von anderswo bestellen und an die Haustür liefern lassen. Für viele Findorffer sind die internationalen Online-Giganten jedoch keine Alternative, weiß Mirko Sanders. „Die Leute wollen in Findorff einkaufen und damit die Geschäftsleute im Stadtteil unterstützen. Auch wir merken das ganz deutlich“, sagt der Fachhändler. „Das ist schon speziell Findorff. Ich glaube, so etwas findest Du in keinem anderen Stadtteil.“