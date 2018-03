Zurzeit bietet sich die Möglichkeit, sich auf eine ausgesprochen bequeme und gemütliche Art in ­Findorff umzuschauen. Die Künstlerin Isa Fischer hat in den vergangenen Monaten viele Hingucker aus dem Stadtteil mit liebevollem Blick und meisterlicher Hand gezeichnet. Bis zum 24. März stellt sie ihren künstlerischen Stadtteilspaziergang in ­Arinas Café, Neukirchstraße 44, aus. Die Ausstellung kann zu den Öffnungszeiten des Cafés – dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr – besucht werden.

Die Auswahl an Bildern aus ­Findorff ist nur eine kurze Etappe in einem deutlich längeren Stadtrundgang. Denn die Zeichnungen stammen aus Fischers neuem Bildband „Stadt, Land, Fluss“, der Ende des vergangenen Jahres im Duplio-Verlag veröffentlicht wurde und im Buchhandel erhältlich ist. Sie war dafür in vielen Stadtteilen unterwegs und hat dort mehr als 100 Augenweiden gefunden und mit dem Zeichenstift festgehalten. Die Bilderbuch-Ansichten werden von kleinen Texten begleitet, für die Fischer alteingesessene – und oft prominente – Bremer gebeten hatte, ihre Quartiere zu beschreiben. Mittlerweile war die Ausstellung zum Buch bereits an mehreren Orten der Stadt zu sehen. Die ­Findorffer Ausstellung liegt ­Fischer besonders nahe: Sie lebt nur ein paar Schritte vom Findorffmarkt entfernt.

Die Originalbilder der Ausstellung werden nun nach und nach verkauft. Wer unter den vielen Bildern sein persönliches Lieblingsmotiv nicht (mehr) finden kann oder sich sein eigenes Wohnhaus als künstlerisches Unikat wünscht, kann die Hauszeichnerin direkt damit beauftragen.

Weitere Informationen gibt es unter

www.hausgezeichnet.info.