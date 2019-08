Der Lastenradbringdienst erleichtert den Kunden seit einigen Wochen den Einkauf auf dem Findorffmarkt. (Roland Scheitz)

Die Kunden des Findorffmarkts können seit Kurzem sonnabends so viel einkaufen, wie sie wollen: Zwischen 9 und 15 Uhr steht dort stets ein Freiwilliger, der vollgepackte Taschen und Körbe abnimmt und nach Hause transportiert. Seit Juni läuft der Lastenrad- Bringdienst des Projekts Klima-

zone Findorff in Kooperation mit den Marktleuten. Auf der Ladefläche der beiden zweirädrigen Transportfahrzeuge lassen sich mühelos der Wocheneinkauf und die Pflanzen für Balkon und Garten verstauen. Der Service ist für die Kunden aus Findorff kostenlos. Die Idee stammt von Jürgen Schnier, Leiter des Projekts Klimazone Findorff, das zeigt, wie Klimaschutz im Alltag praktiziert werden kann. Seine Hoffnung: Dass der neue Lieferservice möglichst vielen Marktkunden die Entscheidung erleichtern möge, das Auto stehen zu lassen. Das würde nicht nur viele Abgase sparen – es könnte auch das Gedrängel um die Parkplätze entspannen. Die Marktbeschicker denken vor allem an Familien mit kleinen Kindern, ältere Menschen und alle, die nicht schwer schleppen können, und trotzdem nicht auf einen Großeinkauf verzichten möchten, erläutert Marktsprecherin Marie Pigors.

Wunschtermin angeben

Der Bringdienst ist sonnabends am Eingang des Findorffmarktes an der Eickedorfer Straße zu finden. Die Prozedur gestaltet sich vollkommen unkompliziert: Die Kunden geben ihre bezahlten Einkäufe auf dem Markt ab, hinterlassen ihren Namen und Lieferadresse und geben einen Wunschtermin an, zu dem sie die Ware an ihrer Haustür annehmen können.