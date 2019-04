Koll Findorff WG, ET: 11.04.2019 EP: Brunhorn, Ladenfront (Brunhorn GmbH)

Digital und analog, DVB-T2 HD, Entertain, Giga-TV, Netflix & Co.: Als

Verbraucher kann man mittlerweile leicht den Überblick verlieren. „Es mehren sich die Anfragen verunsicherter Kunden, welches für sie der passende Empfangsweg für Fernseh- und Radioprogramme ist“, sagt Frank Brunhorn, Inhaber des ElectronicPartner-Fachgeschäfts EP:Brunhorn. „Die Menschen kommen mit ihren Verträgen, weil ihnen Receiver zugeschickt oder Gebühren berechnet wurden, ohne dass es hierfür Erklärungen gibt“, erläutert der Fachmann die aktuelle Situation in seinem

Geschäft.

„Ganz gleich, ob mit einer kleinen Zimmerantenne, einer Satellitenantenne, dem klassischen Kabel-TV-

Anschluss oder dem schnellen DSL-Internetanschluss – alle Empfangswege liefern ein großes Programmangebot mit gestochen scharfen Fernsehbildern in HD sowie HiFi-Klang via Digitalradio“, erläutert Brunhorn. Maßgebend für die Empfangsmöglichkeiten, aus denen der Kunde auswählen könne, sei in erster Linie seine individuelle Wohnsituation. Der zweite entscheidende Faktor sei das Alter der verwendeten Fernseh- und HiFi-Geräte. „Sehr alten Apparaten kann man mithilfe von digitalen Receivern wieder zum Empfang verhelfen“, sagt der Experte. „Verfügen die vorhandenen Geräte bereits über den Digitalempfang, sind zusätzliche Receiver in der Regel nicht notwendig, können aber für ,Aufnahme-Fans‘ eine sinnvolle Ergänzung sein.“

Der zur Zeit günstigste Weg zu einer großen Auswahl an Programmen sei der Satellitenempfang. Die dafür notwendigen Antennen müssen im Außenbereich installiert werden und setzen eine „freie Sicht in die späte Vormittagssonne“ voraus. „Die moderne Antennentechnik ermöglicht heute bereits mit Satellitenschüsseln von 40 bis 50 Zentimetern Durchmesser selbst bei schlechten Wetterlagen einen ungestörten Empfang“, erläutert Brunhorn.

Die schnellste und mobilste Empfangslösung ist seiner Aussage nach die Zimmerantenne für das digitale DVB-T2-System. „Allerdings gilt hier zu beachten, dass nur die öffentlich-

rechtlichen Programme der ARD- und ZDF-Anstalten frei zu empfangen sind. Die Privatprogramme der Sat1- und RTL-Gruppen müssen über ein Abonnement für die Jahresgebühr von 69 Euro bei Freenet-TV gekauft werden“, fügt der Geschäftsführer von EP:Brunhorn hinzu.

Hilfe beim Durchblick

Der unkomplizierteste Weg zu Fernsehen und Radio hieß bis vor kurzem noch KabelDeutschland. Seit der Übernahme des Unternehmens durch Vodafone im Jahr 2017 wird der Kabelanschluss nun über den Mobilfunkanbieter angeboten und vertrieben. „Der klassische Kabelanschluss in voller HD-Qualität kostet heute 19,99 Euro pro Haushalt und ist im Stadtgebiet Bremen der am häufigsten genutzte Empfangsweg“, sagt der Findorffer Unternehmer.

Zu guter Letzt: das Internet. „Die Entwicklung ist rasant – Anbieter sprießen wie Pilze aus dem Boden“, erläutert Brunhorn. Bei der Suche nach dem passenden Dienst gelte es zunächst, die eigenen Fernsehgewohnheiten zu hinterfragen. „Einem vermeidlichen Angebot von ,kostenlosem Fernsehen‘ zu folgen, führt oft bereits nach kurzer Zeit zu höheren Kosten als gewünscht“, sagt der Fachmann und ergänzt: „Das gesamte Kommunikationssystem von einer Firma zu nutzen, bedeutet im Fall einer Störung auch den zeitgleichen Ausfall aller dazugehöriger Medien“. Damit die Kunden nicht sprichwörtlich „in die Röhre gucken“, sondern den Überblick im Anbieter- und Tarifdschungel behalten, steht das Fernsehhaus in Findorff ihnen seit mehr als 30 Jahren mit Rat und Tat zur Seite.

Das Fachgeschäft EP:Brunhorn in der Hemmstraße 150 hat montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr und 15 bis 18.30 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0421 / 37 39 37 sowie im Internet unter www.epbrunhorn.de.