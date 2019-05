Neu im Angebot der Raumausstatter: Individuell einstellbare Jalousien aus Aluminium. (Roland Scheitz)

Wohntextilien sind wahre Zauberkünstler: Sie besitzen das Talent, Räume zu verwandeln, aufzuwerten und ihnen ein unverwechselbares Gesicht zu geben – ganz so, wie es ihren Eigentümern gefällt. Bei

Kindervater Innendekoration sind die aktuellen stilprägenden Kollektionen im Sortiment. Sie bringen viel frische Farbe, wunderschöne Dessins und intelligente Materialien in das Raumambiente. Neuigkeiten gibt es auch beim Thema Sicht- und Sonnenschutz. Und viele bezaubernde Ideen und Inspirationen gibt es bei jedem Besuch des Raumausstatterbetriebs in der Fürther Straße 2 obendrein.

Ganz im Fokus der Einrichtungstrends sei zurzeit die Fensterdekoration, sagt Katja Gravert. „Gerade unseren modernen, gradlinigen Einrichtungen verleihen Vorhängen und Stores das gewisse Etwas an Wohnlichkeit und Individualität“, erläutert die Geschäftsführerin des Familienunternehmens. Unter der großen Auswahl hochwertiger und zugleich pflegeleichter Stoffe renommierter Marken wie JAB Anstoetz, ADO oder Gardisette findet sich für jeden Einrichtungsstil etwas Passendes. Zu den Kundenlieblingen der Saison gehören nach Aussage der Wohnexpertin Stores in Leinen- oder Baumwolloptik. Hingucker sind die aktuellen Vorhangstoffe, die mit impressionistischen floralen Dessins und sanften Aquarelltönen die Natur ins Haus bringen. Sie sind nicht nur kleine Kunstwerke, die den Bewohnern der Räume Tag für Tag ein Lächeln ins Gesicht zaubern, sondern erhöhen auch den Wohlfühlfaktor der eigenen vier Wände durch ihre schallschluckenden und temperaturregulierenden Eigenschaften. Einsichtige Fensterfronten sind mittels intelligenter Funktionsstoffe effektiv verdunkelbar. Gut zu wissen: Im hauseigenen Nähatelier von Kindervater werden Vorhänge, Raffgardinen und -rollos passgenau sowie in bester handwerklicher Ausführung angefertigt. Auf Wunsch übernimmt das Team gern auch Lieferung und Montage inklusive der Anbringung des dazugehörigen Schienen- oder Stangensystems.

Katja Gravert, Inhaberin des Findorffer Fachbetriebs Kindervater Innendekoration, und ihre Mitarbeiterin Milena Witt sind Profis, wenn es um die Verwirklichung von persönlichen Wohnträumen geht. (Roland Scheitz)

Ein wichtiges Thema im Sommer ist auch der Sicht- und Sonnenschutz. Bestseller in diesem Segment sind seit Jahren Plissee-Anlagen, die Funktion und Ästhetik optimal kombinieren. Doch nun haben sie eine ernsthafte Konkurrenz: Seit Neuestem sind bei Kindervater auch Jalousien erhältlich, die sich im Fenster frei nach oben und unten verschieben lassen. „Die Vorteile der Jalousien: Lichteinfall und Blickschutz können individuell eingestellt werden. Und weil die Alulamellen ganz einfach abgewischt werden können, eignen sie sich besonders gut für Küchen- oder Badfenster“, erläutert Gravert. Besonders großen Durchblick erlaubt die Variante Mega View, bei der sich beim Öffnen automatisch je zwei Lamellen zusammenschieben und einen doppelt so breiten Zwischenraum freigeben. Ebenso wie Plissees sind auch die Jalousien in einer Vielzahl von Farbtönen erhältlich – auf Wunsch mit Farbverlauf. Und es versteht sich von selbst, dass man sämtlichen Markenprodukten aus dem Kindervater-Sortiment ihre wertige Qualität ansieht.

Für jede Einrichtungsfrage eine stilvolle Lösung – das ist seit 86 Jahren die Stärke der ältesten und mittlerweile einzigen Findorffer Fach­adresse für Raumausstattung und Innendekoration. Und dieses Thema ist und bleibt immer aktuell. Im Leistungsspektrum des Unternehmens, das in dritter Generation geführt wird, gibt es fast nichts, was es nicht gibt – oder für die Kundschaft nicht individuell angefertigt werden kann. Weit über den Stadtteil hinaus sind die Findorffer im Objektbereich gefragt, statten zum Beispiel Schulen, Krankenhäuser, Büros und sogar Museen aus. Aber auch Privatkunden vor Ort schätzen die kompetente Beratung, die hochwertige Auswahl und den Rundum-Service der Einrichtungsspezialisten aus ihrem Stadtteil.

Kindervater Innendekoration, Fürther Straße 2, hat montags bis freitags von 9 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 35 30 31, per E-Mail an info@kindervater.net sowie im Internet unter www.kindervater.net.