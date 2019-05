Seit 1998 hat die Firma Berger 1A Immobilien ihren Sitz in der Elisabethstraße 120. Hans-Jürgen Berger und sein Team kennen sich in dem Stadtteil bestens aus, vermitteln aber nicht nur dort schöne Wohnobjekte. (Roland Scheitz)

Das Unternehmen Berger 1A

Immobilien ist seit mehr als 40 Jahren erfolgreich am Markt, mittlerweile an drei Standorten vertreten und hat in ganz Norddeutschland einen renommierten Namen. Generationen von Kunden wissen: Hier ist ihre Immobilie in besten und vertrauenswürdigen Händen.

Um neue Kunden zu gewinnen, müssen Berger und sein Team gar nicht viele Worte machen. Oft genügt eine einzige Zahl. „Seit 1975“ steht an dem Geschäftshaus. So lange ist der Stammsitz des Unternehmens in Walle beheimatet, seit 1998 in der Elisabethstraße 120. Und auch wenn der Wirkungsbereich längst weit über den Stadtteil hinaus reicht, schlägt das Herz des Unternehmens nach wie vor in und für Walle.

2009 wurde das zweite Geschäft in Hamburg eröffnet, seit mehreren Jahren ist Berger 1A Immobilien zudem in Pinneberg vertreten und hat damit den gesamten norddeutschen Markt im Blick. An allen drei Standorten sind die Mitarbeiter kompetente Partner in sämtlichen Bereichen, darunter im Verkauf von Wohn- und Geschäftsimmobilien, im Vertrieb von Neubauprojekten und in der Sanierung bestehender Objekte.

In den Büros von Berger 1A Immobilien läuft einiges anders. Dazu gehört, dass alle Kunden während der gesamten Geschäftsbeziehung verlässliche persönliche Ansprechpartner bekommen, die nicht davon ausgehen, dass sie ihre Kundschaft anschließend nie wiedersehen. Dass ehemalige Kunden wiederkommen, weil sie sich in einer neuen Lebensphase häuslich verändern möchten, ist gar nicht so selten, sagt Makler Berger. In der Kundenkartei seien mittlerweile Familien in zweiter Generation vertreten: Junge Leute, deren Eltern bereits über das Unternehmen zu Hausbesitzern geworden sind. Ein Kompliment für den Unternehmer und ein Beweis dafür, dass das Firmenversprechen des hanseatisch ehrbaren Kaufmannsverhaltens nicht nur ein schöner Spruch ist.

Aber zurück nach Walle. Wie viel Potenzial im Stadtteil steckt, das hat Berger schon viel früher als andere entdeckt. In der Vergangenheit sei es häufiger vorgekommen, dass potenzielle Kunden mit Vorurteilen kamen und von Walle höchstens die Durchgangsstraßen kannten. Ihnen zeigte der Makler dann die vielen schönen Seiten des Stadtteils: Die idyllischen Wohngegenden mit ihren liebevoll gepflegten Häusern, die Geheimtipps und Schönheiten, die nur darauf warteten, neues Leben zu erhalten. „Walle ist ein ruhiger Stadtteil mit hervorragender Infrastruktur und Lebensqualität“, erläutert der Wohnexperte die Vorzüge des Quartiers. „Wir sind mit der Straßenbahn oder dem Rad in Minuten in der Innenstadt, haben eine Anbindung ans Wasser, viele kulturelle Angebote, alle Geschäfte, die man braucht, und vergleichsweise bezahlbare Immobilienpreise.“

Bei so viel Überzeugungskraft wundert es nicht, dass das Unternehmen seit Anfang dieses Jahrtausends gut 1000 Objekte in der Hansestadt – die Mehrzahl davon in Walle vermittelt hat. Die zufriedenen Kunden bedanken sich für den guten Spürsinn der Immobilienfachleute und bestätigen: Nach Walle wollen inzwischen alle.

Berger 1A Immobilien, Elisabethstraße 120 in Walle, ist erreichbar unter Telefon 0421/ 27 65 99 0 oder per E-Mail an info@1a-bremer-immobilien.de. Weitere Informationen zum Unternehmen gibt es im Internet unter www.1a-

bremer-immobilien.de.