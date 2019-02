Augen auf beim Brillenkauf: Eine gute Sonnenbrille sollte einige Qualitätskriterien erfüllen. (Brille24 Gmbh, obs)

Herr Hofmann, Sonnenbrillen sind ein schickes modisches Accessoire. Aber muss man in Bremen wirklich eine haben?

haben?

Peter Hofmann: Eindeutig ja, und zwar nicht nur im Hochsommer. Die wichtigste Eigenschaft einer Sonnenbrille ist es, die Augen vor ultravioletter Strahlung zu schützen. UV- Strahlen nehmen wir nicht wahr, aber sie sind für die Augen genauso schädlich wie für die Haut. Und wir sind ihnen das ganze Jahr über ausgesetzt, und zwar mittlerweile deutlich mehr als früher. Die Intensität der Strahlung ist im April mittlerweile genau so hoch wie im August. Übrigens: Ein bewölkter Himmel bedeutet nicht, dass die UV-Belastung geringer ist. Im Gegenteil, Wolken können die Strahlungsintensität sogar erhöhen.

Wie macht sich das Zuviel an UV- Strahlen bei den Augen bemerkbar?

Ein akutes Symptom ist zum Beispiel der sogenannte Augensonnenbrand, eine sehr schmerzhafte Entzündung der Augen. Alarmzeichen sind, wenn die Augen nach einem Tag an der frischen Luft gerötet sind, sich gereizt anfühlen oder tränen. Besonders gefährlich sind vor allem schleichende Veränderungen, die sich erst Jahre später bemerkbar machen. Zu solchen Spätfolgen gehören zum Beispiel Schäden der Netzhaut wie die altersbedingte Makula-Degeneration. Das Kuratorium gutes Sehen schätzt, dass ein Zehntel aller Fälle von Grauem Star auf übermäßige UV- Belastung zurückzuführen ist. Und nicht zuletzt schützt eine gute Sonnenbrille auch vor vorzeitiger Alterung der empfindlichen Augenpartie und kleinen Fältchen.

In welchem Alter sollte man beginnen, eine Sonnenbrille zu tragen?

Für den gewissenhaften Augenschutz ist es nie zu früh. Denn vor allem Kinderaugen sind extrem empfindlich. Die großen Pupillen und die helleren Augenlinsen lassen noch mehr UV- Strahlen ins Auge als die von Erwachsenen. Die Forschung sagt, dass im ersten Lebensjahr eines Kindes rund 90 Prozent der UV-Strahlen die Augenlinse durchdringen. Die Widerstandskraft der Linse steigt im Lauf der Jahre und ist erst mit 18 bis 20 Jahren vollständig ausgewachsen. Es ist darum dringend notwendig, die Kleinsten zunächst mit schützenden Sonnenhüten und Sonnenschirmen vor der Strahlung zu bewahren und so früh wie möglich in eine gute Sonnenbrille zu investieren. Auch Menschen, die im Rahmen einer Augenoperation gegen den Grauen Star eine künstliche Augenlinse eingesetzt bekamen, müssen besonders vorsichig sein, weil viele dieser künstlichen Linsen die Netzhaut weniger gut vor UV-Strahlung schützen als die natürliche Linse.

Was macht eine gute Sonnenbrille aus?

Für Laien ist eine gute Sonnebrille nicht ganz so einfach zu erkennen. Wir raten daher zu einem Besuch beim Fachhändler des Vertrauens, der Exemplare von Markenherstellern mit bewährter Qualität im Sortiment hat. Gute Sonnenbrillen sind hochwertig in Material sowie Verarbeitung und bieten einen optimalen UV-Schutz. Unbedingt sollten Kunden beim Kauf auf entspiegelte Gläser achten, die einen zusätzlichen UV-Schutz bieten.

Welche Optionen habe ich, wenn ich bereits eine Korrektionsbrille trage?

Selbstverständlich kann jede gute Sonnenbrille nachträglich mit individuellen Korrektionsgläsern ausgestattet werden, ebenso mit Gleitsichtgläsern. Leider besitzen laut

aktueller Statistiken weniger als ein Fünftel aller Brillenträger eine Sonnenbrille mit der passenden Sehstärke und nehmen damit in Kauf, ihre Augen entweder ungeschützt der Sonne auszusetzen oder mit einer Sonnenbrille ohne speziell an ihre Verhältnisse angepasste Gläser schlecht zu sehen.

