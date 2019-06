Wenn es um ein sicheres Zuhause geht, sind Oliver Pätsch und sein Team die richtigen Ansprechpartner. Das Waller Unternehmen steht auf der Errichterliste der Bremer Kriminalpolizei. (Roland Scheitz)

Wochenlang leerstehende Häuser und Wohnungen sind eine Einladung für Diebe.

Die Bremer Kriminalpolizei rät, sich rechtzeitig vor einer Reise mit dem Thema Einbruchschutz zu

befassen. Experten gibt es vor Ort: Seit 45 Jahren ist das Sicherheitsfachgeschäft Pätsch in Walle die richtige Adresse für effektive Präventionsmaßnahmen auf dem neuesten Stand der Technik. Ein Tipp der Experten: Sowohl Hauseigentümer als auch Mieter profitieren von Förderprogrammen der KfW-Bank, die einbruchhemmende Maßnahmen bezuschusst.

Das Familienunternehmen steht seit vielen Jahren auf der sogenannten Errichterliste der Kriminalpolizei Bremen und Niedersachsen. Auf dieser finden sich ausschließlich Fachunternehmen, die von den Beamten in puncto Know-how, Kompetenz und handwerklicher Qualität bei der Einrichtung sinnvoller Schutzmaßnahmen rund um das Eigenheim überzeugen.

Wer einen Wohnungseinbruch erlebt habe, könne bestätigen, wie sinnvoll eine Investition in bauliche Sicherheitsmaßnahmen sei, erläutert Birgit Pätsch. „Das seelische Trauma und der ideelle Schaden sind meist viel schwerwiegender als der materielle Verlust“, sagt die Waller Sicherheitsexpertin. Es gibt aber auch eine gute Nachricht, die die Polizei auf die zunehmende Sensibilisierung der Bevölkerung für effektiven Einbruchschutz zurückführt: Mehr als 40 Prozent aller Einbrüche brechen Langfinger erfolglos ab – mit steigender Tendenz. „Die meisten Einbrecher geben nach kurzer Zeit auf, wenn sie auf zu viel Widerstand stoßen“, sagt Oliver Pätsch. „Mit jeder Minute steigt schließlich das Risiko, entdeckt zu werden.“

Wie genau das Haus oder die Wohnung mit Blick auf sicherheitstechnische Fragen nachgerüstet werden sollte, sei nicht pauschal zu beantworten. Für den Einzelfall machen sich die Fachleute ein Bild vor Ort und besprechen mit ihren Kunden eine sinnvolle Prioritäten- und Maßnahmenliste. „Am wichtigsten ist es, zunächst die Außenhaut des Gebäudes wirksam abzusichern“, erläutert der Metallbauermeister, der den Betrieb seit 2010 in zweiter Generation führt. Ein zusätzliches Haustürschloss könne ebenfalls eine effektive Präventionsmaßnahme sein. Sie signalisiert bereits von Außen, dass das Eindringen doppelt Arbeit bereitet.

Doch selbst wenn die Haustür noch so solide gesichert ist: Die Mehrzahl der Einbrecher kommt durch das sprichwörtliche „Hintertürchen“, weiß der Chef des Waller Unternehmens. Gekippte Fenster oder Balkontüren sind für geübte Einbrecher in Sekundenschnelle von Außen zu öffnen. Aber auch Fenster mit Standardbeschlägen oder einfache Keller- sowie Nebeneingangstüren, die wenig Widerstand leisten, sind für Eindringlinge mühelos zu öffnen – vor allem, wenn sie sich in einem von Außen wenig einsichtigen Bereich befinden, sagt der Sicherheitsspezialist.

Fenster jeglicher Art und Balkontüren machen die Experten sicher, indem sie die Elemente mit stählernen Pilzkopfverriegelungen und abschließbaren innen liegenden Beschlägen nachrüsten. Eine weitere Sicherheitsmaßnahme besteht in einer ausreichenden Beleuchtung des Eingangsbereichs über Bewegungsmelder – auch auf der rückwärtigen Hausseite. Wer noch zusätzliche Sicherheit benötigt, kann sich für eine intelligente Alarmanlage entscheiden. Innovative Technik macht es möglich, dass das Sicherheitssystem bei auffälligen Beobachtungen heutzutage über WLAN mit ihren Besitzern kommuniziert.

Nachhaltiger Erfolg

Seit 45 Jahren finden Kunden das Sicherheitsgeschäft Pätsch bereits in Walle. 1974 hatte sich der Industriemeister Siegfried Pätsch selbstständig gemacht. Aus einem Schlüsseldienst, den er allein und auf gerade einmal 15 Quadratmetern Verkaufsfläche führte, ist im Lauf der Jahrzehnte ein Spezialunternehmen mit 15 Profis geworden. Die Leistungen der Sicherheitsexperten sind heute in ganz Norddeutschland gefragt. Dieser nachhaltige Erfolg ist unter anderem darin begründet, dass sich das Unternehmen stetig weiterentwickelt, seine Methoden modernisiert und seine Spezialkompetenzen ausbaut, sagt Mirko Pätsch.

Im digitalen Zeitalter gilt aber bei den Experten von Pätsch weiterhin das Motto: Auf solides Handwerk und eine freundliche persönliche Beratung kann sich die Kundschaft stets verlassen.

Das Sicherheitsfachgeschäft Pätsch in der Waller Heerstraße 8 hat montags bis freitags von 8 bis 13.30 Uhr und von 14.30 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Zudem gibt es einen 24-Stunden-Notdienst, der ebenso wie das Geschäft unter Telefon 3 80 94 24 erreichbar ist. Eine Kontaktaufnahme ist auch per E-Mail an info@paetsch-

bremen.de möglich. Informationen gibt es im Internet unter www.paetsch-

bremen.de.