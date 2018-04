Vor rund einem Jahr sind Annika Benje und ihr Team von

Physiotherapie Walle von der

Bodelschwinghstraße in die

Vegesacker Straße 95 gezogen. „Es hat sich gelohnt“, sagt Benje. Auf das neue Domizil hatte die Physiotherapeutin und Masseurin schon lange ein Auge geworfen. Nachdem einige Räume in dem ehemaligen Ärztehaus frei wurden, ergriff sie die Gelegenheit und entschied sich im Februar vergangenen Jahres für die Ortsveränderung.

Eine zentrale Lage, mehr Platz für Behandlungen, ein barrierefreier Zugang und Parkplätze vor Ort waren ausschlaggebend für die Verlegung der Praxis, die seit 2005 besteht. Wichtig war der Praxisleiterin, die Mitglied im Verein der Waller Geschäftsleute ist, dass die neue Adresse nicht zu weit vom bisherigen Standort entfernt liegt. So konnte Physiotherapie Walle nicht nur seine zahlreichen langjährigen Stammpatienten halten, sondern durch den Umzug auch viele neue Kunden gewinnen.

Für beide nehmen sich die Physiotherapeutinnen viel Zeit. In vier hellen Behandlungsräumen werden unter anderem Krankengymnastik, Manuelle Lymphdrainage, Behandlungen des Kiefergelenks bei Craniomandibulärer Dysfunktion, Fango und Massagen sowie neurologische Krankengymnastik – sowohl nach dem PNF- als auch nach dem Bobath-Konzept – angeboten. Darüber hinaus können Eis-, Schlingentisch- und Heißluftbehandlungen sowie Medical Taping vor Ort durchgeführt werden. Auf dem Segment der Beckenbodengymnastik setzen die Inhaberin und ihr Team auf das ganzheitliche BM-Balance-Konzept, das in Einzel- und Gruppenstunden zur Anwendung kommt. In dem Gebäude befindet sich außerdem eine Ergotherapiepraxis, mit der es zu Kooperationen kommen kann.

Benje beschäftigt insgesamt sechs Mitarbeiterinnen, die auch Hausbesuche innerhalb des Stadtteils machen. Neben den gängigen Fremdsprachen spricht eine der Physiotherapeutinnen fließend Portugiesisch. Da Portugiesisch die Muttersprache vieler Stadtteilbewohner ist – wie die Praxisleiterin kürzlich feststellte – bietet dies in der täglichen Arbeit viele Vorteile. Dass eine andere Mitarbeiterin bereits seit zwölf Jahren zum Team gehört, ist zudem ein Indiz für das gute Betriebsklima.

Durch regelmäßige Fortbildungen und Schulungen ist das Personal von Physiotherapie Walle stets auf dem neuesten Stand des medizinischen Fortschritts. Die Erfolge der Behandlungen stellen sich im besten Fall bereits nach wenigen Terminen ein. „Bei Behandlungen nach Frakturen oder Bandscheibenvorfällen brauchen die Patienten natürlich mehr Geduld“, erläutert Benje, die seit dem Jahr 2001 in ihrem Beruf arbeitet.

Die Praxis Physiotherapie Walle von Annika Benje, Vegesacker Straße 95, ist unter Telefon 0421 / 240 29 92 sowie im Internet unter www.physiotherapie-walle.de erreichbar. Die Terminvergabe erfolgt nach individueller Absprache.