Koll echt Walle (Joerg Teichfischer, Bremen und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Aus Sicht des Hörakustikmeisters Deniz Tüter sind dies Gründe dafür, dass Betroffene inzwischen ungenierter und rechtzeitiger einen Mediziner oder ein Fachgeschäft wie seines aufsuchen.

Der Inhaber von audio.hansa Hörsysteme in der Waller Heerstraße 33 verfügt über einen hochmodernen 3-D-Scanner. Mit diesem werden die Ohrabdrücke seiner Kunden digitalisiert, um anschließend im Labor passgenaue Hörgeräte-Ohrstücke anzufertigen. Um die zum Teil fingernagelkleinen Ohrpassstücke direkt vor Ort herstellen zu können, plant Tüter darüber hinaus die Anschaffung eines 3-D-Druckers. In der Werkstatt des Fachmanns können bereits jetzt Reparaturen und Anpassungen vorgenommen werden, sodass keine langen Wartezeiten entstehen.

Hörakustikmeister Deniz Tüter (links) und Praktikantin Nina Gabriel demonstrieren einen Hörtest. Bei der individuellen Anpassung von Hörgeräten setzt der Experte auf neueste Technik – etwa einen 3D-Drucker. (Joerg Teichfischer, Bremen und Jörg Teichfischer, Jörg Teichfischer)

Diesen Service wissen viele Menschen weit über die Grenzen des Stadtteils hinaus zu schätzen. Auch wegen des Exklusivvertrags mit der Agentur Hörwelt 24 kommen die Kunden aus anderen Stadtteilen sowie dem niedersächsischen Umland zu audio.hansa Hörsysteme. Mit der Gewerkschaft der Polizei besteht darüber hinaus ein Vertrag, durch den Polizisten Sonderkonditionen eingeräumt bekommen.

Das Thema Gehörschutz ist ebenfalls Bestandteil von Tüters Angebot. Mehrere größere Firmen in Bremen arbeiten eng mit dem Experten zusammen, um ihren Mitarbeitern den besten Lärmschutz am Arbeitsplatz anbieten zu können. Da Musiker ebenfalls spezielle Anforderungen an Gehörschutz haben, der beispielsweise bestimmte Frequenzen herausfiltern oder verstärken soll, zählen auch sie zu den Kunden.

Der Inhaber, der Mitglied in dem Verein Waller Geschäftsleute ist, beschäftigt derzeit die Schulpraktikantin Nina Gabriel. Büroarbeiten, Kundengespräche, handwerkliche Reparaturen und andere Bereiche hat sie kennengelernt. Für sie ist der Beruf des Hörakustikers ihr Traumberuf. „Weil ich Spaß an der Arbeit habe und mir die Vielfältigkeit der Arbeitsbereiche gefällt“, erläutert die 15-Jährige.

Auch der Technikbereich interessiert die junge Frau. Hier bieten vor allem Hörsysteme mit Bluetooth-Anbindung für ihre Träger zahlreiche Vorteile. Durch die Kopplung mit dem Smartphone sind störungsfreie Gespräche möglich. Mit einer Verbindung zum Fernseher, kann die Lautstärke individuell für den Zuhörer eingestellt werden.

Angefangen hat Tüter vor acht Jahren in der Wartburgstraße. Der Umzug vor eineinhalb Jahren an den jetzigen Standort in der Waller Heerstraße brachte dem Unternehmen einige Vorteile. So befindet sich die Straßenbahnhaltestelle Gustavstraße direkt vor der Ladentür. Kostenlose Parkplätze stehen ebenfalls in unmittelbarer Nähe zur Verfügung.

Beim Waller Stadtteilfest am Sonntag, 10. Juni, wird Tüter mit einem Hörmobil dabei sein und Hörtests anbieten. Diese können ebenfalls zu den normalen Öffnungszeiten kostenlos in seinem rund 100 Quadratmeter großen Geschäft durchgeführt werden, in dem sich neben der Werkstatt auch ein Labor befindet.

audio.hansa Hörsysteme, Waller Heerstraße 33, hat montags bis freitags von 9 bis 13 Uhr sowie

14.30 bis 18 Uhr geöffnet. Mittwochnachmittags und sonnabends ist das Fachgeschäft geschlossen. Weitere Informationen gibt es unter Telefon 0421 /

57 89 05 80 sowie im Internet unter www.audiohansa.de.