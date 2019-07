Ralf Warnecke und sein Team kümmern sich bei den Kunden um sämtliche Belange rund um Heizung, Sanitär und Klima. (Roland Scheitz)

Für das Team von Warnecke & Sohn ist das ganze Jahr Hauptsaison. Die Fachleute des Findorffer Meisterbetriebs für Heizung, Sanitär und Klima sind täglich unterwegs, damit es ihre Kunden gemütlich und komfortabel haben. Alles, was mit Wasser, Wärme, Lüftung und Wohnkomfort zu tun hat, ist ihr Metier, wobei der Sanitärbereich das Kerngeschäft bildet.

Vom Rückstauschutz im Keller über die intelligente Wohnraumlüftung bis zur Solaranlage decken die Spezialisten alle Arbeiten ab. Für solides Handwerk auf dem neuesten Stand moderner Haustechnik und ihren persönlichen und zuverlässigen Service sind die Findorffer bekannt. Das schließt bauliche Großprojekte ebenso ein wie einen tropfenden Wasserhahn.

Doch zurück zur kühlen Jahreszeit: Bei Heizungsanlagen, die mehr als

15 Jahre alt sind, sollten sich ihre Besitzer überlegen, ob eine kostspielige Reparatur sinnvoll ist, sagt Geschäftsführer Ralf Warnecke. Denn von der wesentlich effektiveren und energiesparenden Heiztechnik der neuesten Generation profitieren ihm zufolge nicht nur Umwelt und Klima, sondern auf absehbare Sicht auch die Auftraggeber. „Eine bessere Investition ist in den zinsarmen Zeiten gar nicht denkbar“, erläutert der Gas- und Wasserinstallateurmeister.

In Findorff gab es in den vergangenen Jahren immer wieder überschwemmte Keller. Warnecke berät seine Kunden gern, wie sie sich künftig schützen. Denn davon sei im Zuge des Klimawandels auszugehen: Der nächste Starkregen kommt.

In ihrem Element sind die Anlagenmechaniker, wenn es um die Sanierung oder Neugestaltung von Badezimmern geht. Vom ersten Gespräch über die Ideenfindung und Bedarfsanalyse bis zur handwerklich perfekten Umsetzung baut das Team von Warnecke & Sohn Wunschbäder, die in Komfort und Stil auf den Geschmack ihrer Auftraggeber zugeschnitten sind. Dabei arbeitet der Meisterbetrieb mit renommierten Herstellern, die für Qualität, innovative Technik und hervorragendes

Design stehen.

Die Meister und Monteure des Unternehmens halten sich mithilfe von Schulungen auf dem neuesten Stand. Über die Facebook-Seite von Warnecke & Sohn informiert der Chef die Kundschaft über technische und gestalterische Innovationen und zeigt regelmäßig fotografische Inspirationen. Außerdem bietet er Wissenswertes zu diversen Fördermöglichkeiten, etwa beim Heizungspumpentausch, sowie viele praktische Alltagstipps.

Die Warnecke & Sohn GmbH & Co. KG, Tölzer Straße 1, ist unter Telefon 0421 /

35 29 07 oder per Email an info@

warnecke.gmbh erreichbar. Weitere Infos unter www.warneckeundsohn.de.