Die Lilie hat sich frisch gemacht

Anke Velten

Die Lilie ist elf Jahre alt geworden – und zeigt sich nun in einem neuen Kleid. Der Hintergrund: Nach der überaus fröhlichen Silvesterparty schloss das Lokal in der Hemmstraße 159 seine Türen, um bereits am vergangenen Freitag aufgehübscht wiederzueröffnen.