Zwischen die beiden neu angepflanzten Eschen passt später eine Hängematte. Das haben Barbara Hüchting und Tim Großmann zuvor ausgemessen. (Barbara Hüchting)

Im Bremer Bürgerpark wächst seit einigen Wochen eine Baumart, die so selten ist, dass selbst Parkdirektor Tim Großmann davon vorher bestimmt noch nie etwas gehört hat: der Haratischwili-Baum.

Mehr als 300 Menschen wird der Name aber sicherlich ein Begriff sein: Sie waren beim Besuch der bekannten Schriftstellerin Nino Haratischwili im Februar im bis auf den letzten Platz gefüllten großen Saal der Martin-Luther-Gemeinde zu Gast. Die Bilanz des Abends waren nicht nur allgemeine Begeisterung über die Lesung und Diskussionen mit der sympathischen Autorin, sondern auch eine gut gefüllte Spendendose. Deren Inhalt reichte als Anzahlung für einen halben Baum, die andere Hälfte spendierte Barbara Hüching als Gastgeberin aus eigener Tasche. Die passionierte Buchhändlerin und Inhaberin des Findorffer Bücherfensters in der Hemmstraße 175 überzeugte sich persönlich davon, dass für das junge Gewächs ein schönes Plätzchen in Findorffs großem Vorgarten gefunden wurde.

Der Haratischwili-Baum, benannt nach der bekannten Autorin, steht nun in guter Hänge-

matten-Distanz zu einem zweiten Baum, der ebenfalls an einen schönen Tag erinnert: Seine Anschaffung geht auf das Findorffer Sommerfest im vergangenen Jahr zurück, bei dem am Bücherfenster- Stand für den guten Zweck gesammelt worden war.

Die Eschenzwillinge stehen auf dem Fußweg auf Höhe des Tiergeheges, der von der Findorffallee aus in den Park führt.

Es ist nicht das erste Mal, dass Hüchting und ihre Kundschaft dazu beitragen, den Baumbestand im Bürgerpark zu verjüngen. Bereits im vergangenen Jahr wurde eine Rotbuche in der Nähe des Hollersees gepflanzt.