Der Freundeskreis der Waller Van-der-Putten-Orgel ist stolz, die erste Weihnachts-CD zu präsentieren, die in der Waller Kirche entstanden ist.

Alle, die sich für Barockmusik begeistern, sind zur offiziellen und musikalischen Präsentation am Mittwoch, 19. Dezember, um 17 Uhr eingeladen, in der Waller Kirche zuzuhören und zu genießen. Außerdem haben sie die Gelegenheit, einen in Walle gern gesehenen Ehrengast ­kennenzulernen: Zur Feier des Tages reist der niederländische Orgelbauer ­Winold van der Putten an, der dem Instrument nicht nur seinen speziellen Wohlklang, sondern auch seinen Namen gab.

Für Alte Musik erbaut

Als Bremen noch im Hochsommer schwitzte, nahm das Barock Consort der Bremer Hochschule für Künste unter der Leitung von Professor Manfred Cordes in der Waller Kirche Weihnachtslieder auf. Darunter sind Klassiker wie „In dulci jubilo“, „Es ist ein Ros entsprungen“ und „Vom Himmel hoch, da komm ich her“, aber auch weniger bekannte Werke von Komponisten wie Dietrich Buxtehude, Michael Praetorius und Heinrich Scheidemann. Sie alle waren Zeitgenossen des „wohlgebornen und berühmten Herrn“ Christoffer Ludwig Raschius von Sagnitz, den man in Walle besser als den Ritter Raschen kennt.

Dessen Grabmal aus dem Jahr 1658 wurde zum Turm der Waller Kirche, und auch die 16 Jahre junge Kirchenorgel ist eine Erinnerung an des alten Ritters Zeiten: Sie ist inspiriert von historischen Vorbildern und wurde in mehr als zweieinhalbjähriger Arbeit akribisch und konsequent nach Art der alten Meister gebaut. Van der Putten, der als Koryphäe des historischen Orgelbaus gilt, nennt sie „mein Meisterwerk“.

Musikalische Kostproben

Die mitteltönige Orgel ist perfekt eingestimmt auf den authentischen Klang Alter Musik. In ihrem Element ist sie bei Musikstücken aus dem Barock und der Renaissance sowie im Zusammenspiel mit historischen Instrumenten. Mit der Hochschule für Künste, die einen Ruf als zentrale Ausbildungsstätte für Alte Musik in Norddeutschland innehat, wurde von Anfang an ein enger Kontakt gepflegt.

Mehr über die Geschichte und den außergewöhnlichen Klang der Waller Orgel erfährt das Publikum im Rahmen der CD-Präsentation. Zu den Festrednern gehören Heinz-­Dieter Beushausen für den Freundeskreis der Waller Van-der-Putten-Orgel Bremen e. V., Professor Manfred Cordes sowie der Orgelbauer van der Putten. Mitglieder des Barock Consort begleiten den weihnachtlichen Festakt mit musikalischen Kostproben von der CD.

Die CD „Weihnachten in der Waller Kirche“ ist zum Preis von zehn Euro im Büro des Gemeindeverbunds Immanuel/Walle, Ritter-Raschen-

Straße 41, im Rahmen der Konzerte „Musica e Vino“ in der Waller Kirche, im Kapitel 8, Domsheide 8, sowie in der Buchhandlung Logbuch, Vegesacker Straße 1, erhältlich.