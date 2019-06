Um Fachkräftenachwuchs muss sich der Betrieb nicht sorgen. Die Inhaber Andrea Flato und Ehemann Henning (nicht im Bild) bilden selbst aus. Einer von zwei aktuellen Azubis ist Buba Sanneh. (Roland Scheitz)

„Das Interesse ist auf jeden Fall da. Wir werden immer öfter darauf angesprochen“, erläutert der Installateur- und Heizungsbaumeister von Flato Haustechnik in der Hemmstraße 107.

Das zukunftsweisende Heizen funktioniere mithilfe von Wasserstoff und Gas, und es erzeuge gleichzeitig Wärme sowie Strom auf kleinstem Raum. Nach Angaben des Fachmanns bieten Heizungen mit Brennstoffzellen folgende Vorteile: Sie können bis zu 40 Prozent der Energiekosten einsparen, machen unabhängig von steigenden Stromkosten, sind wartungsarm und langlebig. Durch deutlich geringere CO2-Emissionen wird zudem das Klima geschont. Nicht zu vergessen: „Der Staat unterstützt die Investition mit hohen Förderungen“, sagt Flato. „Die Brennstoffzellentechnik ist definitiv auf dem Vormarsch und besonders interessant für Neubauprojekte. Aber auch in Bestandsgebäuden ist die Umstellung unter bestimmten Voraussetzungen möglich.“ Für alle, die nähere Informationen wünschen, macht sich das Team von Flato Haustechnik vor Ort gern ein Bild der Gegebenheiten.

Vor vier Jahren haben sich der

Installateurmeister und seine Ehefrau Andrea mit ihrem Betrieb in Findorff selbstständig gemacht. Nachwuchs bilden die Geschäftsleute selbst aus. Derzeit lernen bei ihnen zwei junge Männer aus Gambia das Handwerk – zur vollsten Zufriedenheit ihrer Chefs und der Kunden. Zu den Leistungen von Flato Haustechnik zählen – nach einer umfassenden kostenlosen Beratung – der Einbau neuester Heiztechnik, die Modernisierung sowie Wartung von Öl- und Gasheizungen sowie fachmännische Gas-Checks. Bei der Sanierung und dem Neubau von Sanitärräumen hat sich der Betrieb auf die barrierefreie Gestaltung spezialisiert. Es seien durchaus nicht nur ältere Menschen, die bei Badneu- und -umbauten Wert auf Barrierefreiheit legen, erläutert Andrea Flato. „Auch vielen Kunden jüngerer Generationen ist es heutzutage wichtig, vorausschauend für spätere Lebensphasen zu planen.“

Moderne Badtechnik

Eine zukunftsweisende Innovation gibt es auch in diesem Bereich. Wie Henning Flato erläutert, werden immer häufiger sogenannte Dusch-WCs verbaut. Auf den ersten Blick unterscheiden sich diese nicht von herkömmlichen modernen WCs. Sie bieten jedoch ein Plus an Hygiene, das nach Meinung des Findorffer Handwerksmeisters gerade in diesem Bereich selbstverständlich sein sollte – und es in anderen Ländern wie Japan seit Langem ist: „Wir würden unsere schmutzigen Hände doch auch nicht einfach mit einem Papiertuch abwischen.“ Dusch-WCs besitzen einen integrierten Duscharm, der per Fernbedienung oder App aktiviert wird und den Intimbereich mit einem warmen Wasserstrahl reinigt. Anders als bei Bidets, die in den 1970er-Jahren kurzzeitig gefragt waren, glaubt er an eine große Zukunft ihrer komfortablen Nachfolger: „Alle unsere Kunden, die ein Dusch-WC besitzen, sagen, dass sie sich nie wieder ein normales WC anschaffen würden.“

Flato Haustechnik, Hemmstraße 107, hat montags, dienstags und donnerstags von 9 bis 12 und 13 bis 15 Uhr, mittwochs von 9 bis 13 Uhr und freitags nach Vereinbarung geöffnet. Weitere Infos gibt es unter Telefon 0421 / 37 94 44 88 sowie unter www.flato-haustechnik.de.