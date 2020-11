November. Alle, die mitmachen, haben nicht nur die Chance auf tolle Preise. Sie können gleichzeitig Menschen beschenken, denen es am Nötigsten fehlt: am Zugang zu sauberem Wasser. In diesem Jahr soll der komplette Erlös einer kleinen Ortschaft in einer abgelegenen Region Gambias zugute kommen. „Die Menschen in Sankwia brauchen dringend einen neuen Brunnen“, sagt Apothekerin Christa Kling. Von dem Wunschprojekt hatte sie über einen ihrer Kunden erfahren, der sich seit Jahren persönlich für die westafrikanische Gemeinde und ihre rund 1500 Bewohner engagiert. Die Kosten für den Brunnen mit Solarpumpe wurden auf 2055 Euro veranschlagt. „Wir müssen das Ergebnis vom letzten Jahr noch einmal toppen“, sagt die Waller Apothekerin. Sie ist daher bereits seit Monaten damit beschäftigt, ihre Lieferanten um Sachspenden zu bitten, damit das Gewinnregal der Apotheke diesmal besonders reich gefüllt wird mit praktischen, schönen und hochwertigen Artikeln.

Bereits in den Vorjahren hatten sich ihre Kunden überaus großzügig gezeigt. In der Weihnachtszeit 2018 kamen 800 Euro zusammen, die an die Leprastation des Buluba-Krankenhauses in Uganda gespendet wurden. Im vergangenen Jahr wurde es noch deutlich mehr: 2100 Euro kamen für die German Doctors in Kalkutta zusammen.

Der ungewöhnliche Spielstart am dritten Novembermittwoch ist nicht zufällig gewählt: Er ist der 100. Geburtstag der Neptun-Apotheke. Mit einer Diashow, Fotos, Dokumenten und antiken Exponaten wird in den Räumen in der Elisabethstraße 41 bereits seit Monaten an die lange Geschichte von Walles ältester noch aktiver Apotheke erinnert. Anlässlich des Gründungsdatums am 16. November möchte sich das Team bei seinen treuen Kunden mit Rosen bedanken.