Ralf Majowski, Inhaber des gleichnamigen Metallbaubetriebs, ist Fachmann, wenn es um ein neues Geländer für den Balkon geht. (Roland Scheitz)

Für diejenigen, die bei näherer Betrachtung Sanierungsbedarf erkannt haben, beginnt nun die Zeit, vorausschauend für die kommende Saison zu planen. Ein solider Balkon mit einem schmucken Geländer ist nicht nur eine optische Augenweide, die den Wert der Immobilie steigert: Er ist auch eine Frage der Sicherheit, betont Metallbaumeister Ralf Majowski.

Was die statische Stabilität und die Wasserundurchlässigkeit der Balkonplatte betrifft, sollten Besitzer und Nutzer keine Kompromisse eingehen – auf Wunsch empfiehlt Majowski erfahrene Fachfirmen, die sich auf Balkonabdichtungen spezialisiert haben. Seiner Aussage nach ist es sinnvoll, bei einem Sanierungsvorhaben das neue Geländer gleich mit einzuplanen. Wenn etwa der Rost bereits sichtbar an der Konstruktion nagt oder wenn das Geländer gar morsch und klapprig ist, sei es ohnehin höchste Zeit für eine Verjüngungskur. Neben dem Gewinn an Wohnqualität und Sicherheit schaffe ein neues Geländer meist kostbare Zentimeter zusätzlicher Nutzfläche, da es in der Regel unter der Balkonplatte befestigt werde. „Besonders bei Stadtbalkonen, die meist lang, aber nicht sehr tief sind, ist das ein erfreulicher Nebeneffekt“, erläutert der Metallbaumeister.

Ob schlicht, modern oder farbig – jedes Geländer ist maßgefertigt. (Roland Scheitz)

Die stilistischen Varianten, die in seiner Metallbauwerkstatt in der Kohlenstraße 64 umgesetzt werden, sind schier endlos. Im Ausstellungsraum des Meisterbetriebs gibt eine Auswahl attraktiver Musterbeispiele einen ersten Eindruck von den gestalterischen Möglichkeiten. Von der Stange zu kaufen gibt es dort jedoch nichts: Jedes Projekt ist eine Spezialanfertigung, die handwerklich perfekt nach Kundenwunsch maßgeschneidert ist.

Entscheiden müssen sich die Kunden zunächst zwischen Aluminium oder Stahl – beides pflegeleichte und nichtrostende Materialien mit jahrzehntelanger Lebensdauer. Die Unterschiede: „Alu-Geländer haben eine glänzende, geradlinige Ästhetik, die modern wirkt und sich besonders gut für die Kombination etwa mit Glasscheiben eignet“, erläutert Majowski. „Außerdem sind mit Alu auch mehrfarbige Optiken möglich.“ Vollverzinkter Stahl kann nach Aussage des Experten filigraner und mit Ornamenten verarbeitet werden – etwa zu Repliken der historischen Originale, die Altbremer Häuser meist am besten zu Gesicht stehen. Bei der umweltschonenden Pulverbeschichtung können die Kunden auf klassische Farben zurückgreifen, die nie aus der Mode kommen – oder etwas vollkommen anderes wagen und sich unter mehr als 180 Varianten die eigene Lieblingsfarbe heraussuchen.

Alles, was für Balkongeländer gilt, ist selbstverständlich auch bei Vorgartenzäunen möglich, die

bei Metallbau Majowski ebenfalls maßgefertigt werden. Seit fast

50 Jahren versteht sich der Meisterbetrieb auf sein Metallhandwerk. Der Firmenchef, der das

Traditionsunternehmen in zweiter Generation leitet, ist für seine Kunden von der ersten Beratung bis zur Endmontage persönlicher Ansprechpartner.

Die Ausstellung in der Kohlenstraße 64 ist donnerstags von 10 bis 18 Uhr sowie freitags von 10 bis 14 Uhr geöffnet. Individuelle Beratungsgespräche nach vorheriger Terminvereinbarung unter Telefon 0421 / 380 83 79. Weitere Infos unter www.metallbau-majowski.de.