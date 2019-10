Ute Paetow, Gaby Lühning und Anja Ballerstein (v.l.) stehen den Kunden bei Elektro-Lühning in Walle mit Rat und Tat zur Seite. (Roland Scheitz)

Hinzu kommen eine fachliche Expertise und freundliche Beratung. Alles, was an Groß- und Kleingeräten, Leuchten und Elektroinstallation gebraucht wird, finden die Kunden bei Elektro-Lühning.

„Viele Kunden, die zum ersten Mal unseren Laden betreten, sind überrascht, was es alles gibt“, sagt Gaby Lühning zum Sortiment. Die Auswahl bei den großen Haushaltsgeräten rangiert etwa vom Einsteigermodell bis zur neuesten Hightech-Innovation führender Hersteller. Kaffeemaschinen in verschiedenen Ausführungen, elektrische Kaffeemühlen und Milchaufschäumer, Toaster, Wasser- und Eierkocher, Saftpressen, Waffeleisen, Thermoskannen, Staubsauger, Wanduhren und Wecker sowie Kleinkram von der Batterie bis zum Backofenlämpchen erhält man in dem Waller Fachgeschäft ebenso wie hochwertige und energiesparende Leuchten. Im Sortiment

haben die Fachleute ausschließlich Produkte, von denen sie selbst überzeugt sind. Wer den gewünschten Artikel nicht vorrätig findet, kann es ordern lassen.

Weihnachten naht – auch in dem Fachgeschäft. (Roland Scheitz)

Seit Kurzem bietet das Geschäft in der Wartburgstraße 63-65 einen weiteren Service: Briefmarken und eine DHL-Paketabgabe. „Viele Kunden staunen über unsere Auswahl und darüber, dass der Preisunterschied zu den vermeintlich Großen der Branche gar nicht vorhanden ist oder viel geringer als gedacht“, erläutert Lühning. Das kleine Geschäft um die Ecke biete ihr zufolge einen Mehrwert, den man beim Kauf im anonymen Internet niemals finde: „Wir nehmen uns vor, während und nach dem Kauf Zeit für unsere Kunden.“

Im Geschäft sind neben Lühning, Anja Ballerstein und Ute Paetow die vertrauten Gesichter. Norbert Lühning, Geschäftsführer und Ehemann, ist als Elektroinstallateurmeister mit seinen Monteuren stets auf der Suche nach der passenden Lösung. Zu ihren Kunden gehören Privatleute und Unternehmen aus der Region. Das Team ist vor Ort im Einsatz oder führt Reparaturen in der hauseigenen Werkstatt durch.

Haus- und Neuinstallationen sowieder Bau von Anlagen und Schaltschränken für Industriebetriebe gehören ebenso zum Aufgabenbereich wie die gesetzlich vorgeschriebene Prüfung elektrischer Anlagen nach DGUV v3 und die Wartung von Rauchmeldern. Privatleute seien gut beraten, ihre Haushaltsgeräte mit regelmäßigen E-Checks zu kontrollieren.

Zurzeit ziehen die Schaufenster in der Wartburgstraße mit der vorweihnachtlichen Dekoration die Blicke auf sich. Dafür ist Elektro- Lühning seit jeher in Walle bekannt. Die ersten Vorboten der besinnlichen Zeit sind bereits eingetroffen und für den bevorstehenden Weihnachtsmarkt verspricht das Team eine tolle Auswahl an nostalgischem Kunsthandwerk und klassischen Stimmungsleuchten.

Elektro-Lühning, Wartburgstraße 63–65, hat montags bis freitags von 9 bis

13 Uhr und 14 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 9 bis 12 Uhr geöffnet. An den Adventssonnabenden ist bis 14 Uhr geöffnet. Erreichbar ist das Geschäft unter Telefon 38 53 30 und per E-Mail an info@elektro-luehning.de. Weitere Infos gibt es im Internet unter www. elektro- luehning.de.