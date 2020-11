Findorffer Geschäftsleute

Ein Laden voller schicker Schätze

Anke Velten

Vielen modebewussten Schatzsucherinnen ist es bereits aufgefallen: In Findorff ist ein attraktiver Anziehungspunkt aufgepoppt „7Sachen meets Flio” nennt sich das temporäre Geschäft, das vor wenigen Tagen die Räume des Cafés Ihretwegen, Neukirchstraße 44, bezogen hat.Da ihre erste Zusammenarbeit im Sommer so viel Spaß machte und auf so viel Gefallen stieß, haben sich Boutiquenbesitzerin Marcella Dammrat-Tiefensee und Designerin Michaela Meißner erneut zusammengetan und jede Menge Schätze für ihre Kundschaft zusammengetragen – darunter viele besondere Einzelstücke.