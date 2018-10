Feuershow auf dem Bibliotheksplatz. (Christina Kuhaupt)

und 4. November, zu seinen Feuerspuren ein. Das heißt, es gibt allerhand zu hören und zu sehen. Zur Tradition der Veranstaltung gehört, dass viele Geschäfte am Sonntag ihre Türen öffnen.

Das internationale Erzählfestival beginnt mit der „Langen Nacht des Erzählens“ am Sonnabend im Lichthaus. Am Sonntag wird die gesamte Lindenhofstraße zur Bühne für Geschichtenerzähler und Straßenkünstler. An 20 Stationen, in der Erzähljurte und unter freiem Himmel, unter dem Schirm und beim Gröpelinger Erzählfahrrad Kamishibai, erzählen Menschen aus aller Welt dann Geschichten über „Ein Kommen und Gehen“. Das damit verbundene Gefühl kenne man im „Ankommen-Stadtteil des Bremer Westens“ nur zu gut, sagt Christiane Gartner, Geschäftsführerin von Kultur vor Ort. Unter den 37 000 Menschen im Stadtteil werden mehr als 120 Nationalitäten gezählt. So spricht man in Gröpelingen rund 70 Sprachen.

Die Vorbereitungen laufen: Am Sonnabend und Sonntag, 3. und 4. November, steht Gröpelingen wieder im Zeichen der Feuerspuren, des internationalen Erzählfestivals Bremen. (Kultur vor Ort)

In der einsetzenden Dämmerung begleiten die Vorführungen der Künstlergruppen ­Spice-Feuershow und Lenn Fei auf vier Bühnen das Festival in die Dunkelheit. Um 18 Uhr formiert sich der große Lichterzug am Bibliotheksplatz. Begleitet von den Sambagruppen Monte Monja und Sambanana sowie von Laternen und Lichtobjekten, die sich Kinder und Jugendliche ausgedacht haben, geht es in Richtung Waterfront zum Finale: Das Feuerwerk des Gröpelinger Feuerkünstlers Norbert Holzapfel erleuchtet gegen 18.30 Uhr den Himmel.

Den Sonntagnachmittag über lassen sich die Feuerspuren mit einem Einkaufsbummel verbinden. Gröpelinger Einzelhändler, die ­Waterfront und das Sander Center öffnen von 13 bis 18 Uhr ihre Türen und haben für den verkaufsoffenen Sonntag besondere Angebote und Aktionen vorbereitet. Im Sander Center geht es bereits um sieben Uhr mit dem großen Sonntagsflohmarkt los. Danach ist Zeit genug, sich umzuschauen, was es in dem familiengeführten Einkaufszentrum im Bremer Westen Neues gibt: Alle 20 Geschäfte freuen sich von 13 Uhr an auf zahlreiche Besucher. Auch für die Wegzehrung ist gesorgt: Zum Beispiel gibt es Bratwürste, Kuchen und Kaffee zum Preis von je einem Euro.