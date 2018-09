Gewürdigt wurde damit nicht nur die Tatsache, dass die Bergmann GmbH ihren Kunden seit vielen Jahren energiesparende Maßnahmen und regenerative Techniken nahe bringt. Auch privat ist der Klimaschutz für den Firmeninhaber ein Anliegen.

Im vergangenen Jahr startete das Projekt „Footprint“ der Bremer

Klimaschutzagentur. Die Energieberater boten Unternehmen, Institutionen und Privatleuten im Bremer Westen zwischen Utbremen und

Oslebshausen an, deren Energiebilanzen zu überprüfen und konkrete Einsparmöglichkeiten herauszuarbeiten. Ergebnis der kostenlosen und unverbindlichen Besuche waren individuelle „Footprints“, also Fußabdrücke. Diese sagen aus, wie groß der Kohlenstoffdioxid-Fußabdruck ist, der durch das Verhalten im privaten oder beruflichen Alltag auf der Erde hinterlassen wird. Ziel des Projekts war es, die Sensibilität für den Klimaschutz und den schonenden Umgang mit Ressourcen zu fördern.

Bei Bergmann rannten die Energieberater damit offene Türen ein. Bereits vor einigen Jahren hatte er sich im Klimahaus Bremerhaven seine persönliche CO2-Bilanz ausrechnen lassen, sagt der Gründer und Chef des Meisterbetriebs in der Nordstraße 375. „Mir wurde klar: Wenn Deutschland seine Klimaschutzziele bis zum Jahr 2020 erreichen will, müssen wir tätig werden. Und daran hat jeder seinen Anteil“, erläutert der Unternehmer und Familienvater. „Unsere Generation muss das jetzt machen.“

Die Familie Bergmann lebt seit zehn Jahren in einem Passivhaus in Oslebshausen, auch im Verbrauch von Konsumgütern achtet die Familie auf Nachhaltigkeit. Doch selbstverständlich hört für Jens und Sabine Bergmann der Klimaschutz nicht vor der eigenen Haustür auf.

Im Betrieb wurden von den Gutachtern Energiesparpotenziale gesucht, und bei verschiedenen Elektrogeräten sowie im Bereich der Beleuchtung gefunden. Die Experten gaben Bergmann Anregungen an die Hand, die nun nach und nach umgesetzt werden sollen.

Das Waller Unternehmen gehörte zu den ersten der Hansestadt, die Solaranlagen planten und installierten. Besonders spezialisiert ist das Team auf energetische Sanierungen von Altbauten und den Einsatz erneuerbarer Energien. Für seine Erfahrung und Kompetenz in diesem Bereich kürte Energiekonsens das Unternehmen vor zwei Jahren zum Energie- Experten des Jahres. Die Auszeichnung ist ein besonderes Kompliment an die Fachleute für Sanitär- und Heizungstechnik. Denn sie war das Ergebnis einer Abstimmung unter denjenigen, die es am Besten wissen müssen. Es waren die zufriedenen Kunden, die sich mit ihrem Votum für die nachhaltige Arbeit bedankten.

Bergmann gründete im Januar 1996 sein Unternehmen in der Nordstraße 385, unterstützt von Ehefrau Sabine, die dort als Betriebswirtin tätig ist. 1999 zog die Bergmann GmbH an den jetzigen Standort, der im Lauf der Jahre auf fast 600 Quadratmeter Schauraum, Büro und Lagerfläche wuchs. Vor drei Jahren wurde in benachbarten Räumlichkeiten das Unternehmen Bergmann – Die Badgestalter gegründet. Die große Ausstellung liefert Inspirationen für Traumbäder, die die Spezialisten aus einer Hand in Erfüllung gehen lassen.

In Altbauten gebe es in Sachen Energiesparen noch Potenzial, sagt Bergmann. Er wird künftig als Multiplikator für den Klimaschutz wirken und seine Kunden mit Erfahrung und Kompetenz überzeugen.

Die Bergmann GmbH Sanitär + Heizung in Bremen-Walle, Nordstraße 375, ist unter Telefon 0421/ 6 96 74 40 und per E-Mail an info@bergmann-bremen.de erreichbar. Weitere Infos gibt es auch im Internet unter www.bergmann- bremen.de.