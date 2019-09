Mit einem gut bestückten und besuchten privaten Flohmarkt startete dieses am frühen Nachmittag. Wer nicht dabei sein konnte, verpasste unter anderem einen spektakulären Regenbogen – und die hervorragende Stimmung der Festgesellschaft, die auch durch den ein oder anderen Schauer keineswegs getrübt wurde.

Bei Livemusik, gutem Essen und Getränken blieb man bis weit nach Sonnenuntergang zusammen. Zu den Glücklichmachern gehörte auch die große Tombola mit 1400 Gewinnen, die am Ende des Tages einen Erlös von insgesamt 1400 Euro einbrachte. Dieser wird zwischen der Sportgemeinschaft Findorff und dem Bremer Tierschutzverein gerecht aufgeteilt. Die Buchhändlerinnen aus dem Findorffer Bücherfenster erzielten mit ihren literarischen Wundertüten so viele Spenden, dass damit das mittlerweile vierte Bücherfenster-Bäumchen im Bürgerpark finanziert werden kann.

Auf das kommende Jahr darf sich der Stadtteil sogar doppelt freuen. Was bereits jetzt verraten werden kann: Für das inzwischen zehnte Findorffer Sommerfest reserviert der Verein der Findorffer Geschäftsleute am Wochenende, 20. und 21. Juni 2020, die Plantage. Am Sonnabend heißt das Motto „Findorff tanzt“, mit Livemusik auf zwei Bühnen und Gastromeile. Am Sonntag wird ein Markt der Möglichkeiten aufgebaut, mit allem, was die Geschäfte, Vereine und Institutionen des Quartiers zu bieten haben.

Weitere Infos zu den Planungen gibt es

im Internet unter www.findorff.de sowie

auf der Facebook-Seite der Findorffer

Geschäftsleute.