Dr. Marcus Berkefeld im Kreise seiner Mitarbeiterinnen Stephanie Brandt, Katrin Tiedje, Lara Sandfort und Michelle Käting (von links). (Mareike Schneider und Pneumologikum am Bürgerpark, Pneumologikum am Bürgerpark)

Das Jan-Reiners-Center im Stadtteil Findorff ist unter anderem auch ein Gesundheitszentrum mit Spezialisten verschiedener Fachbereiche. Ende Juli gab es mit dem Pneumologikum am Bürgerpark einen Neuzugang. Hinter dem

Praxisnamen steht das Team um Dr. Marcus Berkefeld. Der Facharzt für Innere Medizin und Pneumologie füllt mit seinem Fachgebiet eine Lücke in der medizinischen Versorgung von erwachsenen sowie jugendlichen Patienten im Bremer Westen.

Zum Behandlungsspektrum der Praxis gehört der gesamte Bereich der Pneumologie. Dazu zählen unter anderem Asthma, die Chronisch-Obstruktive Lungenerkrankung (COPD), Lungenfibrose und -krebs sowie das Schlafapnoe-

Syndrom. Diagnosen über pulmonale Allergien wie Heuschnupfen und allergisches Asthma sowie

deren Behandlung sind ebenfalls Alltag für den Spezialisten und sein kompetentes Team.

Zudem ist die Praxis das Bremer Zentrum für Alpha-1-Anti­trypsin-Mangel im Verbund des bundesweiten Alpha-1-Centers. Die nicht seltene, aber häufig nicht erkannte und genetisch bedingte Erkrankung äußert sich unter anderem durch chronische Entzündungen von Bronchien und Lunge, die bereits ab dem vierten Lebensjahrzehnt zu schweren Lungenemphysemen (Lungenüberblähung) führen können. Ursache ist ein Mangel des Schutzeiweißes Alpha-1- Antitrypsin, das vor allem in der Leber gebildet wird. „Fehlt das Eiweiß, gehen immer mehr Lungenbläschen verloren. Die verbliebenen Bläschen werden überdehnt“, erläutert Dr. Berkefeld. Durch eine spezielle Therapie könne das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamt werden.

Immer häufiger kommen derzeit auch Patientinnen und Patienten in die Praxis, die an den Folgen einer Covid-19-Infektion leiden, sagt der Lungenfacharzt.

Für Patienten mit Asthma oder COPD bietet die Praxis das sogenannte Disease Management Programme (DMP) an. Die strukturierten Behandlungsprogramme der gesetzlichen Krankenkassen können chronisch Erkrankte dabei unterstützen, Folgeschäden und Begleiterkrankungen im Rahmen ihres Leidens zu verhindern, und damit ihren Krankheitsverlauf sowie ihre Lebensqualität zu verbessern. Ziel der DMP ist es, den Behandlungsablauf zu optimieren und die Qualität der medizinischen Versorgung zu erhöhen.

Spezialist aus Bremen

Zudem erstellt Dr. Berkefeld Gutachten für Berufsgenossenschaften, Sozialgerichte, Anwälte, Reiserücktritts- und Rentenversicherungen aus. Gesundheitsbescheinigungen für Schulen und Arbeitgeber fertigt das Team ebenso an wie Fahr- und Flugtauglichkeitsbescheinigungen und Dokumente für Taucher.

Der Spezialist ist in Bremen geboren und aufgewachsen. Bereits während seiner Studienzeit in Frankfurt am Main und Johannesburg (Südafrika) wurde die Pneumologie zu seinem Schwerpunkt: „Es ist ein hochinteressantes medizinisches Gebiet mit zahlreichen Facetten“, sagt der 52-jährige Mediziner, der seine internistische Ausbildung am Universitätslehrkrankenhaus im schwedischen

Uddevalla und die Facharztausbildung an der Universitätsklinik im südschwedischen Lund absolvierte. 2006 kehrte Dr. Berkefeld nach Deutschland zurück, wo er zunächst an der Universitätsklinik Heidelberg und später an der Medizinischen Hochschule Hannover in der Klinik für Pneumologie und Transplantationsmedizin tätig war. Als niedergelassener Lungenfacharzt praktizierte er einige Jahre in Wolfsburg und Wolfenbüttel, anschließend in einer Gemeinschaftspraxis in Vegesack. Anfang Juli ergab sich die Möglichkeit, die freigewordenen Räume von Kinderarzt Dr. Wolfgang Soldan zu übernehmen, der mit seiner Praxis innerhalb des Jan-Reiners-Center umgezogen ist.

Privat lebt der Facharzt mit seiner Familie in Oberneuland, von wo aus er nun täglich mit dem Fahrrad in seine Findorffer Praxis fährt. Auch dies ist für ihn einer der vielen Vorteile seines neuen Wirkungsorts. „Die zentrale Lage und das Umfeld sind einfach perfekt“ , ist sich Dr. Berkefeld sicher.

Das Pneumologikum am Bürgerpark, Hemmstraße 212, hat montags und donnerstags von 8 bis 12 und 14 bis

17 Uhr, dienstags von 8 bis 12 und 14 bis 18 Uhr sowie mittwochs und freitags von 8 bis 12 Uhr geöffnet. Die Praxis ist unter Telefon 0421 / 22 15 93 20 und per E-Mail an info@pneumologikum-

bremen.de erreichbar. Weitere Infos über die Leistungen der Praxis gibt es im Internet unter www.pneumologikum- bremen.de. Online können Patienten ebenfalls Termine vereinbaren.