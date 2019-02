Seit 1930 steht Gläbe Glas & Metalltechnik für gute sowie fachkundige Arbeiten mit dem Baumaterial Glas. (Roland Scheitz)

An den Sommer vergangenen Jahres, der Bremen ungewöhnlich viele Sonnenstunden und warme Tage bescherte, erinnert man sich gern. Auch wenn es keine Garantie dafür gibt, dass die kommende Saison

in den heimischen Breitengraden ebenso zuverlässig sonnig wird: Das Team von Gläbe Glas & Metalltechnik hat ein Patentrezept für einen ungetrübten Sommergenuss. Das Pergolasystem Joka Vitello- Flex verwandelt Balkon oder Terrasse in eine elegante Sommerlounge. Diese zahlt sich den Experten zufolge auch bei Wind, Regen und an kühleren Tagen aus. Das Team des Waller Unternehmens verspricht: Das schicke Glashaus wird seinen Nutzern viele Sommer lang Freude bereiten.

Die Idee für die Glasdächer stammt aus Delmenhorst. Dort entwickelte Jochim Kalbfleisch (italienisch: Vitello), Gründer und Geschäftsführer von Joka-System, die flexible Glasschiebekonstruktion und ließ sich sein „Cabriolet für's Haus“ 2009 patentieren. Mit seinen zertifizierten Premiumprodukten, die nach höchsten Qualitätsstandards in Delmenhorst gefertigt werden, ist sein noch junges Unternehmen bereits Schritt für Schritt zum führenden europäischen Hersteller von Terrassendach-Glasschiebedächern aufgestiegen.

Ronald Specht-Fuhrken und Melanie Pohl erfüllen mit ihrem Team die Wünsche von Privat- und Geschäftskunden. Gemeinsam finden sie stets die passende Lösung. (Roland Scheitz)

Ronald Specht-Fuhrken, Inhaber von Gläbe Glas & Metalltechnik, war von dem intelligenten und innovativen System aus Glas und Aluminium so überzeugt, dass er sich die Vertriebsrechte für Bremen und die Region sicherte. Im vergangenen Jahr wurde das Traditionsunternehmen in der Bayernstraße 178a zum deutschlandweit ersten Joka-System-Store. „Die Kunden sind begeistert“, sagt der studierte Metallbautechniker.

Luft rein, Regen raus

Joka Vitello-Flex kann dem Geschäftsführer zufolge viel mehr als herkömmliche Überdachungen für Balkons und Terrassen. Das System basiere auf einer soliden und wasserundurchlässigen Konstruktion aus witterungsbeständigem Aluminium und widerstandsfähigem Sicherheitsglas. Mit seitlichen Schiebeelementen wird die Konstruktion zum überdachten Garten, der an 365 Tagen im Jahr zum Genießen einlädt. Die einzelnen Elemente lassen sich unabhängig voneinander öffnen und schließen – entweder manuell mithilfe des original Teleskoptools, automatisch per Fernbedienung oder mit dem Smartphone. Je nach persönlichen Vorlieben und Wetterlage kommt also frische Luft herein, Wind und Regen bleiben aber draußen. Auf Wunsch wird die Überdachung mit einer reinigungsunterstützenden Verglasung geliefert.

Jedes Vitello-Flex-Modell ist eine Maßanfertigung – es wird individuell produziert und millimetergenau für den jeweiligen Kunden und seine Immobilie angepasst. Auf Wunsch kommt es in der Lieblingsfarbe, mit integrierter Beleuchtung, einem Regensensor, Wärmelampen, Ganzglasschiebetüren und Sonnenschutz-Markisen daher. „Nicht nur Privathäuser gewinnen damit an Raum und Wohnqualität“, erläutert Specht-Fuhrken. Es sei auch eine gute Investition, von der Besitzer von Cafés, Bars und Restaurants mit Außenplätzen profitierten. Die Arbeit des Teams von Gläbe Glas & Metalltechnik hat in Bremen und darüber hinaus ihre sichtbar ansprechenden Spuren hinterlassen. In vielen historischen und denkmalgeschützten Gebäuden der Hansestadt waren die Experten bereits tätig. Ebenso in innovativen Neubauten moderner Architekten, in vielen Bremer Hotels, in Schulen, modernen Büros und Autohäusern. Seit fast 90 Jahren macht das Unternehmen das Beste aus allem, was aus Glas gebaut werden kann.

Gute Erreichbarkeit

Im Jahr 1930 gründete der Findorffer Glasermeister Wilhelm Gläbe die Firma – seinerzeit ansässig in der Augsburger Straße. 2013 zog der Betrieb aus der zwischenzeitlich zum Standort gewählten Admiralstraße an die heutige Adresse in die Bayernstraße 178A. Das Team, bestehend aus erfahrenen Glasern, Tischlern und Metallbauern, Büroleiterin Melanie Pohl und Buchhalterin Karin Fuhrken, fand mit den 1200 Quadratmetern in Walle ein deutlich größeres Gelände inklusive Werkstatt, Büro-, Ausstellungs- und Lagerflächen. Kundschaft und Lieferanten schätzen die gute Erreichbarkeit des Unternehmens.

Gläbe Glas & Metalltechnik in der

Bayernstraße 178a, hat montags bis donnerstags von 7.30 bis 17 Uhr sowie freitags von 7.30 bis 13 Uhr geöffnet. Erreichbar ist der Fachbetrieb unter Telefon 35 44 55 sowie per E-Mail an info@glaebe.de. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.glaebe.de.