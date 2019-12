Zum dritten Mal organisiert Christa Kling von der Waller Neptun-Apotheke ein Weihnachtsgewinnspiel. Es locken tolle Preise und der Erlös kommt einem Slum-Krankenhaus in Kalkutta zugute. (Roland Scheitz)

Bereits jetzt ist abzusehen, dass die Weihnachtstombola der Neptun-

Apotheke alle Erwartungen übertreffen wird. Zum dritten Mal in Folge organisierte Inhaberin Christa Kling die Spendenaktion, die für Walle mittlerweile zur guten Tradition geworden ist. „Wir wurden bereits vor Monaten gefragt, ob wir diesmal wieder ein Gewinnspiel durchführen“, sagt die Apothekerin. Auch in diesem Jahr spendeten zahlreiche Kunden ein Vielfaches des Lospreises. Zur Halbzeit kamen in der Elisabethstraße 41 bereits mehr als 1400 Euro aus dem Losverkauf zusammen, Hunderte von kleinen und großen Gewinnen wurden verteilt. Doch noch viel mehr werden diejenigen Menschen profitieren, für die der Erlös vorgesehen ist.

Die über die Tombola eingenommene Summe wird komplett nach Kalkutta überwiesen, wo sie Leben retten kann. Dort ist zurzeit ein deutscher Mediziner im freiwilligen Einsatz, mit dem Kling befreundet ist: Sie hatte Peter Ackle im Rahmen ihrer medizinischen Fortbildungsreisen kennengelernt. Der pensionierte Hausarzt engagiert sich für die German Doctors. Der Verein leistet ehrenamtlich medizinische Hilfe für die Ärmsten der Armen und geht auf das Komitee Ärzte für die Dritte Welt zurück, das 1983 von dem Jesuitenpater Bernhard Ehlen und zehn Ärzten gegründet wurde. Die international tätige Organisation entsendet unentgeltlich arbeitende Ärzte in Projekte auf den Philippinen, in

Indien, Bangladesch, Kenia und Sierra Leone. Neben der Gesundheitsversorgung setzt sie sich für die Ausbildung benachteiligter Menschen ein, und bietet nachhaltig wirksame Präventivmaßnahmen wie Ernährungsprogramme oder Hygieneschulungen gemäß dem Leitspruch „Hilfe, die bleibt“. Seit mehr als 20 Jahren leitet die deutsche Schauspielerin und Medizinerin Maria Furtwängler das Kuratorium der German Doctors.

Der Einsatz in Kalkutta ist eines der ältesten Projekte des Vereins. Täglich besuchen drei Ärzteteams die Slumambulanzen im Großraum der indischen Metropole, um kostenlos Menschen zu behandeln, die sich einen Arztbesuch nicht leisten können. Dass der komplette Impfschutz für ein Kind 5 Euro kostet, für 8 Euro lebensrettende Medikamente finanziert werden können und für 30 Euro ein Kind ein Jahr lang mit einer warmen Mahlzeit pro Tag versorgt werden kann – all das ist auf der Internetseite der Organisation unter www.german-

doctors.de nachzulesen. „Daran kann man sehen, wie viel Gutes unsere Spende bewirken wird“, erläutert Kling.

Es gibt noch Lose

Alles begann im Frühjahr 2017 mit der Rückkehr der Apothekerin von einer medizinischen Fortbildungsreise in Tansania. Sie hatte das Bedürfnis, wenigstens einigen der Menschen dort das Leben zu erleichtern. Kling initiierte eine Brillen-Sammelaktion, die sich in der gesamten Stadt herumsprach, und bei der innerhalb kürzester Zeit rund 1500 Gestelle gespendet wurden. Ein Gewinnspiel zum Abschluss des karitativen Projekts erwirtschaftete 495 Euro zugunsten des Trägervereins. In der Weihnachtszeit 2018 sammelte die Pharmazeutin aus Walle mit Unterstützung ihrer Kunden 800 Euro für das St. Francis-Hospital in Uganda, die sie bei einer Fortbildungsreise im Frühjahr dieses Jahres persönlich überreichte.

Wer vor Weihnachten noch etwas Gutes tun möchte, hat beste Chancen: Die Lostrommel und die Gewinnregale in der Neptun-Apotheke sind prall gefüllt. Ein Los kostet einen Euro und die Preise werden direkt übergeben.