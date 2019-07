Bei Sonnenschein schönen Melodien lauschen (v.l.): Ulli Möllmann, Janina Röder und Sonja Geiger machen es möglich. (Claudia Geerken)

Summertime – and the living is easy: Schöner lässt sich das sommerliche Glücksgefühl wohl kaum in Worte und Noten fassen. Das

Hafenrevuetheater lädt in der Sommersaison wieder zu „Kaffee und Konzert“ ein. An ausgewählten Sonntagen tragen Vokalartisten Musicalhits, Chansons und Kabarettklassiker vor. Im Hof der alten Stauerei können sich die Gäste bei einer Tasse Kaffee entspannt zurücklehnen. Die nächsten Gelegenheiten zum Besuch im Musical- Sommerhafen sind die Sonntage

14. und 28. Juli sowie 11. und 25. August – pünktlich zur Kaffeezeit um 15 Uhr. Gäste sind gern gesehen. Die Eintrittskarten für 9,50 Euro gibt es an der Nachmittagskasse.

Weitere Infos und der komplette Spielplan finden sich im Internet unter

www.hafenrevuetheater.de.