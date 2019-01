Findorffer Geschäftsleute

Findorff bekommt eine neue Küche

Anke Velten

Es gibt äußerst appetitliche Neuigkeiten aus Findorff: In Kürze eröffnet Funda Klein-Ellinghaus die Fundabar in der Hemmstraße 113. Zurzeit wird dort eine moderne offene Profiküche eingebaut, in der künftig private Feiern sowie geschäftliche und gesellschaftliche Veranstaltungen auf gesunde und nachhaltige mediterrane Art bekocht werden.