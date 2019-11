Bis auf die allerletzte Minute wurde gesägt, gehämmert und gebohrt. Doch am gestrigen Mittwoch,

13. November, konnten wie geplant die ersten Gäste auf die Einweihung anstoßen – das Findorffer Winterdorf auf der Bürgerweide ist wieder da. Und der Termin könnte nicht besser gewählt sein: Denn es ist bereits Glühweinwetter.

Bis mindestens Mitte Januar können es sich die Gäste nun wieder täglich ab 17 Uhr auf dem Biergartengelände vor dem Kulturzentrum Schlachthof gemütlich machen – ganz ohne das übliche Weihnachtsgedudel und den typischen saisonalen Schnickschnack. Der muckelige Holzhüttenzauber ist von der Idee bis zur letzten Schraube Marke Eigenbau des Teams der Schlachthofkneipe. Und für die mittlerweile sechste Winter­dorf-Saison haben die Dorfoberen den Wohlfühlfaktor ­effektiv ausgebaut: So wurden diesmal noch mehr überdachte Plätze sowie zwei Feuertische für fröstelnde Besucher an Schlecht­wettertagen eingerichtet.

Serviert wird das bewährte Angebot an winterlichen Wärmespendern: In der „Burg zum rollenden Stein“ und der urigen „Nostalgie“ werden Winzerglühwein, Feuerzangenbowle sowie heiße Cocktails ausgeschenkt, in einem ­Ambiente aus Flohmarktschätzen und Kuriositäten, die sich über das gesamte Jahr angesammelt haben. Auf der Speisekarte stehen im Winterdorf neben Grillbratwürsten und der hauseigenen Knipp­rollo-Kreation auch vegane Alternativen. Die süße Candybar wird von der Ihretwegen-Konditorei beliefert.