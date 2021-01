Findorff-Finder-Herausgeber Mathias Rätsch, Geschäftsmann Georg Gersberg sowie Beatrix Eißen, Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses des Findorffer Stadtteilbeirats (v. l.). (Roland Scheitz)

Mehr als 300 Adressen aus Einzelhandel, Dienstleistung, Gastronomie, aber auch aus Kultur, Politik und Vereinsleben sind für den lokalen Online-Branchenführer www.findorff-finder.de bislang gesammelt worden – von A wie Apotheken bis Z wie Zweiräder. Und die Initiatoren hätten nichts dagegen, wenn es künftig noch viel mehr werden.

Die Arbeit hatte sich Mediengestalter Mathias Rätsch gemacht, der in Findorff lebt, arbeitet und in seinem Findorff-Verlag das Stadtteilmagazin „Findorff gleich nebenan“ produziert. Sein Ziel sei es, die lokale Geschäftswelt in schwierigen Zeiten zu unterstützen, sagt er. Vom Findorffer Beirat gab es für das Vorhaben eine großzügige Startfinanzierung. Das Onlineportal soll nicht nur frisch zugezogenen Bewohnern des Stadtteils dabei helfen, schnell zu finden, was sie im Stadtteil suchen. Auch Alteingesessene dürften staunen, was Findorff alles zu bieten hat. Unternehmen, die sich im digitalen Adressbuch noch nicht wiederfinden, können sich kostenlos eintragen lassen. Mehr dazu und den Direktkontakt zum Adressensammler gibt es auf www.findorff-finder.de.