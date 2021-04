Ein schwieriges Thema: das Parken in Findorff. (Roland Scheitz)

Wo sollen die Beschäftigten der Geschäfte und Betriebe parken, wenn in Findorff das Bewohnerparken eingeführt wird? Werden zusätzliche Parkmöglichkeiten und bessere Busverbindungen geschaffen, falls Stellplätze im Quartier wegfallen? Was ist an den Gerüchten, dass die Gebühren für die Parkberechtigungen massiv steigen sollen? Darf der Beirat allein entscheiden, ob das Bewohnerparkmodell eingeführt werden soll?

Diese Fragen und viele weitere mehr hatte der Verein der Findorffer Geschäftsleute der zuständigen Behörde gestellt. Nun liegen die Antworten vor. Nachzulesen sind sie unter www.findorff.de. Die Ausführungen aus dem Ressort für Klimaschutz, Umwelt, Mobilität, Stadtentwicklung und Wohnungsbau wolle man nun prüfen und mit den Mitgliedern diskutieren, heißt es vom Vereinsvorstand.

Seit Jahren wird im Stadtteil über Möglichkeiten diskutiert, die Verkehrssituation in den Wohnquartieren am Rande der Bürgerweide zu entspannen. Ein Gutachten, das der Findorffer Beirat beauftragt hatte, kommt zu der Einschätzung, dass die Einführung des Bewohnerparkkonzepts grundsätzlich möglich und umsetzbar sei. Unter Federführung der zuständigen Senatorin Maike Schäfer sollen nun konkrete Schritte folgen.

Der Verein der Findorffer Geschäftsleute hatte massive Bedenken angemeldet und ging im Januar mit einem offenen Brief an die Öffentlichkeit. Die Geschäftsleute argumentieren, dass die zu erwartende „Parkplatzvernichtung“ durch die Neuordnung des Straßenraums nicht nur für die Anwohner mehr Probleme erzeugen als sie lösen könnte. Leidtragende wären auch die durch die Pandemie ohnehin „geschwächten Unternehmen“. Denn es sei zu befürchten, dass auswärtige Kunden wegen mangelnder Parkmöglichkeiten ausbleiben. Einer solch dramatischen Verschlechterung der Situation in Findorff wolle man sich „ausdrücklich entgegenstellen“, hieß es seitens des Vereins, der rund 70 Findorffer Unternehmen vertritt.