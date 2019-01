Januar bis 20. Januar, jeweils von 10 bis 18 Uhr, in der Halle 7 der Messe Bremen.

Wer von einem schicken neuen Bad träumt, ist am Messestand von Bergmann – Die Badgestalter richtig. Jens Bergmann erfüllt mit seinem Team individuelle Wunschprojekte aus einer Hand – handwerklich perfekt, termingenau und kundenorientiert.

Die Zeiten, als sich heimische Sanitärräume eher als karge Nass-

zellen gaben, sind längst vorüber. Heute plant man Bäder mit Stil und Komfort. Dort halten sich ihre Nutzer gerne auf, bereiten sich morgens auf den Tag vor und finden abends Entspannung. Viele Kunden planen vorausschauend und wünschen sich barrierefreie Bäder, sagt Bergmann. „Dabei muss es nicht immer eine komplette Badsanierung sein. Wir prüfen im Einzelfall die technische Machbarkeit und können auch zu Fördermöglichkeiten beraten.“

Viele Möglichkeiten

„Komplett mein Bad!“ lautet das Motto. Die Badgestalter stehen ihren Auftraggebern dabei von der ersten Begegnung in der Badaus-

stellung in der Nordstraße 375 bis zur Übergabe des Bades zur Seite. Die Experten erarbeiten einen Bauzeitenplan und koordinieren sämtliche Gewerke von der Installation über Maurerarbeiten, Elektrik bis zu Maler- und Fliesenarbeiten. Alles aus einer Hand: Komfortabler geht es nicht. „Gestalterisch sind die Möglichkeiten heute so groß wie nie“, erläutert der Chef des Meisterbetriebs. Erlebten vor einigen Jahren winzige Mosaikfliesen eine Renaissance, geht der Geschmack aktuell zu sehr großformatigen Fliesen, die nur in den Nassbereichen eingesetzt werden. Für die übrige Wandgestaltung bieten sich zum Beispiel Putz- und Streichtechniken in Natursteinoptik an, die modern und gleichzeitig sehr wohnlich wirken.

Für solche Schmuckstücke sind weder unbegrenzter Platz noch ein grenzenloses Budget Voraussetzung. Geschickt geplant und mit dem Einsatz neuer ungewöhnlicher Badmöbel und Materialien entstehen auch auf kleinstem Raum moderne, sichere und barrierearme Traumbäder. „Das Stichwort lautet Wohnlichkeit“, sagt Bergmann. „Sanitärräume werden heute so gestaltet, dass sie zum persönlichen Einrichtungsstil passen.“ Darum sei kein Projekt wie das andere. „Die Begeisterung der Kunden mitzuerleben, wenn das Ergebnis ihre Vorstellungen übertrifft: Das macht immer wieder Spaß!“

Infos zu Bergmann – Die Badgestalter, Nordstraße 375, gibt es unter Telefon 46 04 15 21, per E-Mail an info@bergmann-die-badgestalter.de sowie unter www.bergmann-die-badgestalter.de. Die Badausstellung hat montags bis freitags von 14 bis 17 Uhr sowie nach Vereinbarung geöffnet. Auskünfte zur Haustechnik: www.bergmann-bremen.de. Der Messestand bei den Bremer Altbautagen trägt die Nummer 7 C 42.