Die Logbuch-Mitarbeiter Lasse Stiehler (links) und Ellen Gerdes halten jede Menge Lesestoff für die kalte Jahreszeit bereit. (Roland Scheitz)

Denn was könnte es für sie wohl Schöneres geben, als sich mit einem fesselnden Buch, einem heißen Getränk und Knabbereien auf dem Sofa einzuigeln? Jede Menge Nachschub an appetitanregender Lektüre finden Leseratten in der Buchhandlung Logbuch in der

Vegesacker Straße 1.

Die bibliophile Futterstelle im Herzen von Walle ist nicht nur eine der nettesten Adressen im Stadtteil. Dass das Logbuch ein besonders hervorragendes Exemplar seiner Art ist, hat sich längst überregional herumgesprochen. Vor Kurzem nahm die Inhaberin Sabine Stiehler zum vierten Mal in Folge den Deutschen Buchhandlungspreis entgegen. Die hochkarätige Jury um Kulturstaatsministerin Monika Grütters prämiert jährlich inhabergeführte Buchhandlungen in der gesamten Bundesrepublik, die sich durch ihr Sortiment, ihr Veranstaltungsprogramm und ihre ansteckende Leidenschaft für Literatur aus der Masse hervorheben.

Im Vorrat des Waller Geschäfts befinden sich Bestseller, Klassiker und Geheimtipps, die man gelesen haben sollte und über die man gerade spricht. Darunter ist ein großes Sortiment an wunderschönen sowie niveauvollen Kinder- und

Jugendbüchern, die beim Vorlesen und selbst Schmökern besondere Freude machen.

Sabine und Axel Stiehler begeistern sich insbesondere für Bücher, die in Form und Inhalt aus der Norm fallen: Solche, die durch ihre aufwendige Gestaltung, ihre Materialien und Illustrationen kleine Kunstwerke sind. Spezialisiert haben sich die Stiehlers außerdem auf Graphic Novels sowie auf Fachliteratur im Bereich Grafikdesign und Typografie. Der antike Holztisch im Zentrum des 70 Quadratmeter großen Ladens ist eine permanent unwiderstehlich bestückte Fundgrube für stilvolle Papeterie und Geschenkartikel. Nach Ladenschluss ist für die Waller Bücherfreunde nicht automatisch Feierabend: Autorenbesuche, Lesungen und Werkstattgespräche gehören im Logbuch zum Programm – und natürlich auch das gemütliche Glühweintrinken mit der Kundschaft am ersten Adventssonnabend, 30. November.

Alle, die sich unter all den vielen schönen Büchern nicht so recht entscheiden können, bietet das Team freundliche Unterstützung. In Kürze erscheint auch der druckfrische, selbst gemachte Winterkatalog – eine Sammlung an Neuerscheinungen diverser Genres, welche die Mitarbeiter des Waller Geschäfts und zwei weiterer befreundeter Buchhandlungen aus Überzeugung empfehlen. Auf zahlreichen neuen Lesestoff dürfen sich auch die Gäste des Winterperlenabends am Donnerstag, 21. November, einstellen: Ab 19.30 Uhr stellen die professionellen Logbuch-Leseratten ihre persönlichen Favoriten der vergangenen Monate vor.

Der Buchladen Logbuch, Vegesacker Straße 1, hat montags bis freitags von

10 bis 13.30 Uhr und 14.30 bis 18 Uhr sowie sonnabends von 10 bis 13 Uhr geöffnet. An den Adventssonnabenden ist das Team von 10 bis 16 Uhr für seine Kunden da. Weitere Infos gibt es unter Telefon 0421 / 69 19 38 41 sowie im Internet unter www.logbuchladen.de