Denn schon jetzt können Geschäftsleute und alle Bürgerinnen und Bürger gemeinsam das Geld für den Weihnachtsbaum der kommenden Adventszeit ansparen.

In früheren Zeiten war es Usus, dass sämtliche Kosten, die mit dem zentralen Weihnachtsbaum an der Ecke Fürther/Hemmstraße verbunden waren, aus der Kasse des Vereins bestritten wurden. Im Rahmen der Jahreshauptversammlung 2019 hatten die anwesenden Vereinsmitglieder dieser Tradition mit einem Mehrheitsbeschluss ein Ende gemacht – und damit einer deutlich vierstelligen Position, die jährlich in der Bilanz des Zusammenschlusses zu Buche schlug.

Stimmung erzeugen

Dass in den Adventszeiten 2019 und 2020 an der gewohnten Stelle dennoch Lichter an Weihnachtsbäumen leuchteten, war spontanem privaten Engagement zu verdanken. Des Weiteren habe es immer wieder Willensbekundungen von Bürgerinnen und Bürgern sowie Unternehmen aus dem Stadtteil gegeben, sich an eventuellen Sammelaktion beteiligen zu wollen, berichtet die zweite Vorsitzende des Vereins, Gabriele ­Greger-

Gleitze.

„Jetzt kann das gesamte Jahr dazu genutzt werden, um für einen noch größeren und noch schöneren Tannenbaum für das diesjährige Weihnachten zu spenden“, sagt Greger-Gleitze, die in Findorff einen Weinhandel betreibt. Großzügig bemessene und aufnahmefähige Spendenboxen stehen im Findorffer Weinladen, Hemmstraße 179, bei Sieben Sachen, Hemmstraße 192, sowie bei Metallbau Günter Majowski, Kohlenstraße 64. Wer ebenfalls für weihnachtliche Stimmung im Stadtteil sorgen, seinen Anteil aber lieber überweisen möchte, kann dies gern tun unter: Findorffer Geschäftsleute e. V., „Tannenbaum 2021“, IBAN DE 91 28 05 01 01 00 01 03 54 27.

Weitere Informationen zu der Aktion sind im Internet unter der Adresse

www.findorff.de erhältlich.