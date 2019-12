Der lebendige Adventskalender lockt noch mit zwölf Veranstaltungen. (Monika Skolimowska, dpa)

Die kommenden Termine: Die Upcycling-Galerie im Walle-Center öffnet ihre Tür am Donnerstag, 12. Dezember, von

16 bis 19 Uhr und verteilt nachhaltige kreative Ideen rund um den Weihnachtsbaum. Ina Twachtmann vom Stoffe Zauber in der Bremerhavener Straße 34/36 hat sich für Freitag, 13. Dezember, von 15.30 bis 17.30 Uhr, ein lustiges Suchspiel ausgedacht. Punsch, Gebäck und nette Gespräche serviert das Team der Buchhandlung Logbuch, Vegesacker Straße 1, am Sonnabend,

14. Dezember, von 13 bis 15 Uhr. Am dritten Adventssonntag, 15. Dezember, lädt die Crew des Hart Backbord in der Vegesacker Straße 60 zu festlicher Turmmusik und Granatapfelpunsch.

Über alle weiteren Stationen des Waller Adventskalenders informieren die beteiligten Geschäfte. Die komplette Übersicht gibt es im Internet unter www.

waller-geschaeftsleute.de.