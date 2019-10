Die Feuerspuren rufen und die Gäste dürfen gespannt sein, was es bei Europas größtem mehrsprachigem Erzählfestival alles zu hören und zu sehen gibt. (Marianne Menke)

Auch am Sonntag, 3. November, rechnen die Veranstalter mit mehreren Tausend Gästen in Gröpelingen. Das Festival Feuerspuren lässt sich zudem mit einem gemütlichen Einkaufsbummel verbinden. Gröpelinger Einzelhändler, die Waterfront und das Sander Center öffnen von 13 bis

18 Uhr ihre Türen zu einem verkaufsoffenen Sonntag.

Voller Geschichten stecken die Straßen am Sonntag von 14.30 bis 18 Uhr, wenn einzelne Akteure oder Gruppen erzählen, schnacken und schwatzen. Mehr als 100 Erzähler geben ihre Geschichten zum Besten – auf Hoch- und Plattdeutsch, Spanisch, Türkisch, Bulgarisch, Niederländisch, Russisch, Englisch, Farsi, Arabisch und Kurdisch, mit Musik, durch Gebärden, solo, im Tandem auf dem Geschichtenfahrrad „Kamishibai“ oder als Gruppe.

Ein echtes Highlight der Veranstaltung ist das grandiose Feuerwerk an der Weserpromenade. (Jan Meier)

„Um die Ecke“ lautet das Motto der diesjährigen Feuerspuren, und genau dort befinden sich die mehr als 20 ungewöhnlichen Hörsäle entlang der Lindenhofstraße. Mit dem Stadtmusikanten-Express kommt sogar ein mobiler Veranstaltungsort dazu. Erstmals dabei sind die Erzählstationen Europa Zentral an der Ecke Liegnitzstraße mit Geschichten aus und um Europa sowie die Räume des Syrischen Exil Vereins, Liegnitzstraße 61. Dort erzählen Frauen und Männer auf Arabisch, Kurdisch und Deutsch.

In der einsetzenden Dämmerung kommen die feurigen Shows der Künstlergruppen Spice-Feuershow und Lenn Fei besonders zur Geltung. Auf vier Bühnen lassen sie Funken regnen.

Bitte hereinspaziert: An ungewöhnlichen Orten in Gröpelingen erzählen die Akteure am Sonntag ihre Geschichten. (Jan Meier)

Gegen 18.15 Uhr formiert sich ein großer Lichterzug am Bibliotheksplatz. Begleitet von den beiden Sambagruppen Monte Monja und Sambanana sowie mit farben-

frohen Lampions, die Kinder und Jugendliche des Stadtteils gestaltet haben, geht es in Richtung Waterfront zum grandiosen Finale: Das Feuerwerk des Gröpelinger Feuerkünstlers Norbert Holzapfel steigt ab 18.45 Uhr in den Himmel.

Die Feuerspuren sind das größte mehrsprachige Erzählfestival in Europa. Rund 500 Menschen aus Gröpelingen engagieren sich jedes Jahr für dieses lebendige Event. Die Gröpelinger Schulen haben sich wochenlang mit ihren Schülern auf das Festival vorbereitet, fleißig gebaut, geprobt und experimentiert. Tatkräftige Hilfe gab es von engagierten Vereinen, Institutionen, Initiativen und Einzelhändlern, die bei der Veranstaltung ihre Gastfreundlichkeit unter Beweis stellen. Das Erzählfestival Feuerspuren ist eine Veranstaltung von Kultur Vor Ort und dem Bürgerhaus Oslebshausen in Kooperation mit diversen Stadtteilgruppen, dem Gröpelingen Marketing, der Bremer Volkshochschule West und der Stadtbibliothek West. Gefördert wird Kultur Vor Ort durch die Senatorin für Wirtschaft, Arbeit und Europa, den Senator für Kultur, die Senatorin für Kinder und Bildung und den Europäischen Fonds für regionale Entwicklung.

Besucher erreichen das Festivalgelände bequem mit der Straßenbahn der BSAG (Linie 3, Haltestelle Use Akschen, Linien 2 und 10, Haltestelle Lindenhofstraße).

Das vollständige Programm und weitere Infos gibt es in einer öffentlich ausliegenden Broschüre sowie im Internet unter www.feuerspuren.de.