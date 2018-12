Freuen sich über die Unterstützung ihrer Kunden (von links): Anna Lena Schlicht und Julia Winter. (Roland Scheitz)

Der Wunschbaum in den Räumen der Hörwelten Lehker & Winter, Hemmstraße 137, wurde so schnell abgepflückt, dass das Hörakustikteam um Julia Winter und ­Annette Lehker nur staunen konnte.

16 junge Findorffer dürfen sich auf die Bescherung freuen. Es sind die Kinder im Alter zwischen drei Monaten und fünf Jahren, die mit ihren Müttern im Mutter-Kind-Haus Bethanien wohnen. In der Einrichtung der Christlichen Eltern-­Initiative werden seit knapp 30 Jahren junge Mütter in Krisensituationen beim Start ins Leben mit ihrem Kind unterstützt und begleitet. Für sie hatten Winter, Anna Schlicht, ­Stephanie Eilks und Kristina Petrowski den Wunschbaum am 19. November aufgestellt. Dekoriert wurde der Baum mit 16 Wünschen, die die jungen Mütter für ihre Kinder auf Karten geschrieben hatten und die zum Preis von je etwa 25 Euro erfüllbar waren. Um einen Teil der Wünsche kümmerte sich das Hörwelten-Team selbst; für die übrigen bat es die Kunden um Unterstützung. „Innerhalb von zwei Tagen waren sämtliche Wunschzettel verteilt“, sagt Hörakustikmeisterin Winter. „Manche Kunden waren sogar so großzügig, gleich zwei Wunschzettel mitzunehmen.“

Nach und nach treffen nun die liebevoll verpackten und mit dem Namen der Empfänger versehenen Geschenke ein, die einige Tage vor Weihnachten bei einer kleinen Feier in den Räumen der Hörwelten überreicht werden. Eine Einladung zur Bescherung mit Kaffee und Weihnachtsgebäck erhielten auch die Wunscherfüller, erläutert Winter. „Wir haben die Bescherung bewusst vor Heiligabend gelegt, damit die Kinder und ihre Mütter wissen: Die Geschenke kommen nicht vom Weihnachtsmann. Es gibt auch andere Menschen, die an sie denken.“

Vor elf Jahren gründeten Lehker und Winter ihre Hörwelten in der ­Leher Heerstraße 56–60. Seit acht Jahren erhalten auch die Findorffer eine kompetente Hörberatung, moderne Hörgeräte und Gehörschutz in ihrem Stadtteil. Das Unternehmen ist Mitglied im Qualitätsverband Pro Akustik. Als zertifizierte Pädakustikerinnen sind Lehker und Winter auch auf die Betreuung und Versorgung junger Kunden und auf die Beratung ihrer Eltern spezialisiert. Die Hörwelten engagieren sich im Förderverein ­Perspektive für hörgeschädigte Kinder und Jugendliche in Rumänien und anderen osteuropäischen Ländern und haben sich dem ­Findorffer Helfernetzwerk Finnetz angeschlossen.