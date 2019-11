Das Team der Gemeinschaftspraxis mit dem Balance Board: Jessica Spratte, Neila Trabulsi und Bettina Weis (von links). (Roland Scheitz)

Er ist eine von vielen Methoden, mit denen das ­erfahrene Therapeutenteam tagtäglich dafür sorgt, dass seine Klienten fit und beweglich werden, und es möglichst lange ­bleiben.

Die Findorffer Physiotherapeutinnen hatten das innovative ­Balance Board kürzlich im Rahmen einer Fachmesse entdeckt. „Wir waren uns einig: Es passt genau in unsere Praxis, um auch unseren jüngeren Patienten die Möglichkeit zu eröffnen, gezielt und mit wenig Aufwand funktionell zu trainieren“, erläutert Physiotherapeutin Bettina Weis, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Neila Trabulsi die moderne, großzügige und barrierefreie Praxis gründete, und sich dafür keinen besseren Standort wünschen könnte. Mit ihrer diesjährigen Weihnachtsaktion möchten sich die Kolleginnen daher bei dem Stadtteil bedanken, in dem sich das Team seit vier Jahren zu Hause fühlt: Der Erlös eines vorweihnachtlichen Gewinnspiels soll der Sporthalle Fuchsbau zugutekommen, die sich die Sportgemeinschaft Findorff so sehr wünscht.

„Erkennen – verstehen – behandeln – beraten“ lauten die Leit­linien der Praxis. Zum Therapiespektrum gehören sämtliche klassischen Bereiche der Physiotherapie, wie sie bei Beschwerden des Bewegungsapparats und bei ­Erkrankungen des zentralen Nervensystems zur Anwendung kommen – und noch einige mehr. Das interdisziplinäre Team um Praxisleiterin Jessica Spratte besteht aus erfahrenen staatlich anerkannten Physiotherapeutinnen, die gleichzeitig Spezialistinnen in ihren jeweiligen Fachgebieten sind. Kompetente Verstärkung erhielten die Kolleginnen vor einem knappen Jahr mit Physiotherapeutin Diana Teske, die berufsbegleitend das Fach Angewandte Therapiewissenschaften an der Hochschule Bremen studierte, und nun kurz vor ihrem Bachelorabschluss steht. Und in wenigen Wochen wird ­Janna Heyen das Team komplettieren. Die erfahrene Physiotherapeutin hat sich auf die konservative Orthopädie spezialisiert. Weitere Schwerpunkte ihrer Arbeit sind die Manuelle Therapie sowie die CMD-Therapie, die bei Dysfunktionen des Kiefergelenks zum Einsatz kommt.

Als erste – und bis heute einzige – Physiotherapiepraxis in ­Bremen richtete die Praxis Weis & Trabulsi die „IFK-Physio-Sprechstunde“ ein. Davon können Mitarbeiter vieler größerer und kleinerer Unternehmen profitieren, die sich als Partner dem Instrument der betrieblichen Gesundheitsvorsorge angeschlossen haben. Sie können den intensiven 60-minütigen Physio-Check unkompliziert mit dem Gesundheitsticket bezahlen. Ein weiteres Alleinstellungsmerkmal der Findorffer Praxis ist das präventive Projekt „Physio für Dich“, das für Beschäftigte der Deutschen Bahn entwickelt wurde. Die wohltuende Kombination aus Wärmebehandlungen, Massagen und Gesundheitscoaching gehört zu den gefragtesten Angeboten der Praxis. „Physio für Dich“ wurde vom Fonds soziale Sicherung gemeinsam mit dem Bundesverband selbstständiger Physiotherapeuten als Beitrag zur Gesundheitsvor­sorge ins Leben gerufen.

Körperliches Wohlbefinden ist ein Geschenk – und das ist in diesem Falle wörtlich zu verstehen. Deshalb zuletzt noch ein Tipp für alle, die sich zurzeit den Kopf über Weihnachtspräsente zerbrechen: Tief gehende Entspannung und neue Energie für Körper und Seele lassen sich in Form von Gutscheinen für wohltuende ganzheitliche Massagen verschenken.

Praxis für Physiotherapie Weis & ­Trabulsi, Innsbrucker Straße 120, 28215 Bremen. Öffnungszeiten: montags bis donnerstags von 8 bis 19 Uhr, freitags von 9 bis 14 Uhr. Nach Verordnung des behandelnden Arztes sind auch Hausbesuche im stadtteilbezogenen Einzugsbereich möglich. Ausführliche Informationen zur Praxis und zum Therapieangebot im Internet unter www.weis-­trabulsi.com, unter Telefon 0421 / 247 04 76 und per E-Mail an info@weis-trabulsi.com.