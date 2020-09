Die letzte Überlebende: Die Video Boxx von Olaf Ernstings in Findorff wehrt sich gegen das Aussterben der Video-Verleiher. (Roland Scheitz)

In wenigen Tagen kann Findorff sich mit einem weiteren Alleinstellungsmerkmal schmücken: die letzte noch geöffnete Videothek im Stadtgebiet.

Wie sehr sich die Medienlandschaft und die Sehgewohnheiten verändern würden, damit war vor 18 Jahren nicht zu rechnen. Damals zog die Video Boxx in die ehemaligen Räume der Findorffer Post und blieb. Für den Besitzer Olaf Ernsting und sein Team ist das Geschäftsmodell aber noch lange nicht von Gestern. Dass die Kundschaft mittlerweile aus ganz Bremen nach Findorff kommt, um durch die Auswahl der Video Boxx zu stöbern, unterstreicht diese Annahme. Ans Aufhören wird hier noch lange nicht gedacht.

Breites Spektrum. (Roland Scheitz)

Für die Beständigkeit der Adresse an der Fürther Straße 10 gibt es viele Gründe. Die gut sortierte und gepflegte Medien-Bibliothek begeistert Cineasten nicht erst seit dem Artensterben dank Netflix und Co.

Filme, Serien und Spiele

Das Sortiment mit rund 6500 Filmen im DVD- und Blu-Ray-Format kann mit den großen Streamingdiensten sehr gut mithalten. Fast täglich kommen die neuesten dazu – immer häufiger in der besten 4K-UHD-Qualität. Diese Qualität und Quantität gibt es für eine Gebühr, die durchaus konkurrenzfähig ist. „Die Kunden bekommen bei uns ein besseres Seherlebnis für einen günstigeren Preis“, erklärt der Medienprofi. Zur Orientierung sind die insgesamt 270 Quadratmeter übersichtlich strukturiert, damit die bevorzugten Genres ganz gezielt angesteuert werden können. Wer Aufregung liebt oder eine Neigung zum Gruseln hat wird genauso fündig wie der Cineast, der richtig etwas zum Lachen sucht. Egal ob aktueller Oscar-Preisträger oder Klassiker: Der Findorffer Unterhaltungs-Spezialist ist für alle Geschmäcker gerüstet. Eltern, die sich nicht auf das Fernsehprogramm verlassen möchten, finden mehr als 700 altersgerechte Kinderfilme.

Groß ist auch das Angebot für Serien-Fans: Sobald die Staffel auf DVD verfügbar ist, steht sie auch bei Ernsting im Laden. So müssen Serienjunkies keine Folge ihrer Lieblingsserie verpassen. Für permanente Abwechslung sorgen auch die Konsolenspiele für Playstation 4 (und in Kürze auch 5) und Nintendo Switch.

Doch das breit gefächerte Unterhaltungs-Angebot ist nur ein Teil der Attraktion. Der andere ist das filmbegeisterte Personal vor Ort, mit dem sich prima fachsimpeln lässt. Wer kompetente Entscheidungshilfe und Geheimtipps nach Geschmack braucht, findet bei Olaf Ernsting und seinen Mitarbeitern persönliche und bestinformierte Beratung. Über den exklusiven Whatsapp-Service, via Instagram und über die eigene Facebook-Seite & -Gruppe wird die Kundschaft auf Wunsch ständig über Neuheiten auf dem Laufenden gehalten. Wer sich seinen Film reservieren lassen möchte, kann auch das ganz bequem online tun.

Barrierefreier Zugang

Um das optimale Privatvergnügen allein, zu zweit oder im Freundeskreis zu perfektionieren, finden die Kunden der Video Boxx alle nötigen Genussspender: Eine Auswahl an Getränken, süße und salzigen Snacks, Eis und natürlich Popcorn stehen jederzeit bereit. Gerne genutzt wird auch der Paket-Shop-Service der Paketdienste GLS und DPD.

An der Fürther Straße können Sendungen aufgegeben und abgeholt werden, wenn anderswo längst geschlossen ist – bis spät in die Nacht, auch an Wochenenden und an Feiertagen.

Im Zuge einer aufwendigen Sanierung des Wohn- und Geschäftshauses an der Fürther Straße 10 erhielt der Eingang der Video Boxx vor einigen Monaten eine Rampe und ist seither barrierefrei zugänglich.

Wenn die Videothek in Hastedt Mitte des Monats schließt, wird Olaf Ernsting der einzige „Videothekar“ weit und breit sein. Der Letzte seiner Art – zumindest zwischen Bremen und Zeven. „Als mir das bewusst wurde, war das schon ein komisches Gefühl“, sagt der Bremer, der zwischen Filmcovern aufgewachsen ist – bereits die Eltern führten eine Videothek. „Aber wie es aussieht, mache ich hier wohl irgendetwas richtig.“